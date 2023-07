Hernán Drago abrió su corazón y habló del calvario que padece: "No termina nunca"

El modelo participó del programa de Pamela David y contó una dura lucha personal, a la par que reveló el sufrimiento que esta situación le provocó durante muchos años.

El crimen de Joaquín Sperani, joven de 14 años que fue asesinado a golpes en la ciudad de Laboulaye por un amigo de la infancia, conmovió a la sociedad argentina y trajo nuevamente sobre la mesa una problemática que preocupa a todos: el bullying. En este marco, el modelo Hernán Drago reveló su dura historia personal como víctima de bullying y los dolorosos años que pasó durante su etapa escolar: "Llegaba a casa y toda esa angustia la largaba y lloraba".

Invitado a Desayuno Americano (América TV), el modelo habló de su lucha contra el bullying y conmovió a Pamela David y su equipo: "En mi caso, las palabras en común eran el hostigamiento y el sufrimiento mío interno. Vale aclarar que el hostigamiento era únicamente cuando yo me exponía, hoy con las redes sociales y todo lo que conocemos no termina nunca. Yo elegía no ir al club, a la escuela no podía elegir no ir. El bullying, en mi caso, fue muy personal: yo trataba de mostrar a los demás que las balas no me pegaban a ver si terminaba todo el acoso, pero llegaba a casa y toda esa angustia la largaba y lloraba".

Cuando el periodista Carlos Monti le consultó a Drago con qué cosas lo burlaban, este remarcó: "El aspecto físico. Tener 10 o 15 kilos de más se ve que les molestaba más a los demás que a mí. Hoy lo puedo expresar en palabras y lo verbalizo desde el niño que fui. Todos como padres esperamos que el chico venga a esa edad y diga 'pa, ¿puedo hablar con vos? Tengo un problema'. Pero los chicos lo expresan de otra manera, incluso yo".

"¿Vos lo expresabas comiendo más?", consultó la conductora. "En mi caso era peor el remedio que la enfermedad", respondió Drago, quien también señaló que "escondía comida en la cama". "El problema es claro, lo que no es claro son los métodos con los que se aborda. Todavía muchos padres van a los colegios a hablar con la directora por estos problemas y eso es lo último que quiere el chico, que lo manden al frente", cerró el también parte del ciclo de juegos Bienvenidos a Bordo (El Trece) y uno de los mediáticos que lleva la bandera contra el bullying.

Tras los repudios a Levinas por sus dichos, De Pedro: "Hay que cortar con los discursos de odio"

"¿Hay alguien que tenga tartamudez?", preguntó el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro en medio de los fuertes repudios contra los dichos descalificantes del periodista Gabriel Levinas contra el funcionario. De Pedro prometió trabajar para "construir una sociedad inclusiva hay que cortar con los discursos de odio" y "buscar líderes positivos que corten con la situación del bullying".

En el marco de la entrega de notebooks en la localidad bonaerense de Merlo, De Pedro brindó unas palabras ante los estudiantes a quienes les reconoció: "Yo tengo una disfluencia en el habla". Tras preguntar si otros y otras tienen este trastorno, fueron varias las manos levantadas. Ante ellos y al resto de los que estaban allí, se comprometió: "Vamos a trabajar para ser una sociedad mejor, aceptarnos como somos y buscar lideres positivos que corten con la situación del bullying".

Las frases se dieron a conocer con un video subido a las redes sociales del ministro y llegan luego de los repudiables dichos de Levinas. "Si vas a poner una persona que es tartamuda como candidato a presidente, sabés que en la Argentina va a fallar porque la sociedad no está preparada para eso", analizó Levinas y su comentario fue repudiado por dirigentes de todo el espectro político.

De Pedro todavía no le contestó públicamente a Levinas, pero a través de sus cuentas de TikTok y Twitter, publicó un fragmento de lo que fue su discurso en Merlo. "Vamos a cortar con una sociedad con discursos de odio para construir una sociedad mejor", afirmó. "Una Argentina justa, libre, soberana e inclusiva para todos y para todas", cerró.