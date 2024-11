Guillermo Francella rompió el silencio y reveló la verdad de su drama familiar: "Pasamos"

Guillermo Francella habló sobre su situación con la madre de sus hijos.

Guillermo Francella es uno de los actores más populares de Argentina pero en los últimos días su nombre no resonó por un logro profesional, sino por una situación personal. El artista rompió el silencio después de jornadas de especulaciones sobre su supuesta separación.

El actor de tiras como Casados con Hijos y filmes como El Secreto de sus Ojos estuvo en boca de muchos periodistas de espectáculos de la TV, por especulaciones sobre las supuestas razones de su separación. "Está todo bien. No hay nada raro, somos una familia hermosa. Hoy hablé tres veces con Marynés, no hay ninguna rispidez", comenzó Francella en diálogo con Intrusos.

"Como todo matrimonio, yo llevo 38 años entre noviazgo y casamiento. Esas mesetas que en cualquier casa ocurre. Dios quiera que sea una crisis pasajera, el tiempo dirá. Estamos muy unidos, pasamos el cumple de Nico juntos", continuó el padre de Nicolás y Georgina Francella. Y agregó: "Y metieron a mi hermano, pobre, no todo el mundo está acostumbrado".

La palabra de Yoyi Francella sobre su situación familiar

"Estamos todos bien. La verdad es que está todo muy bien. Se está haciendo grande de algo que es normal. Somos una familia hermosa, tenemos contacto y es lo importante. Nosotros estamos bien, mi papá está bien y mi mamá también", comenzó su descargo la influencer. Y sumó: "Sé que es tu trabajo y este el mío. No tengo ganas de esconderme porque no es nada malo, es un tema de ellos y lo importante es que estemos bien todos. Ustedes nos conocen hace mucho tiempo pero no estoy muy acostumbrada a esto porque mis viejos nos dieron una crianza y una infancia bastante privada. Creo que hay que hablar hasta donde uno quiera y poner el límite. Soy celosa de mi intimidad. Él no está acostumbrado a todo esto. Es la persona más buena y graciosa de este mundo, lo amo. Le ponen una cámara y se puso nervioso, creo que es por eso, nada más".

Guillermo Francella protagoniza El Encargado.

La palabra de Carmen Barbieri sobre la familia Francella

"Yo no hablo del tema, con mucho respeto para la familia Francella, para la hermosa familia que tienen, y no tengo nada que decir. Yo no sé nada y no tengo por qué opinar. Hago un programa de actualidad, donde la mesa opina, pero yo trato de mantenerme al margen. Es gente que yo quiero mucho”. Acto seguido, procedió a recordar el fugaz romance que tuvo con Guillermo Francella y opinó: “El es muy gracioso, yo lo quiero mucho y él puede decir lo que quiera. Nos quisimos mucho en un momento, éramos muy jovencitos y lo sigo queriendo mucho y admirando. Muy feliz por lo bien que le va, se lo merece. Ya no somos amigos ni tengo ni una relación. Somos colegas y nos respetamos ambos. Toda la familia es maravillosa, es educada. Los hijos, el hermano ni hablar, y son una familia bárbara”.