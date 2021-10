Guillermina Valdés le respondió a Yanina Latorre tras su picante comentario sobre Tinelli: "Es una obviedad"

La actriz decidió enfrentar a la panelista de televisión, después de un cruce de opiniones sobre el conflicto de Wanda Nara y la China Suárez.

Guillermina Valdés le respondió a Yanina Latorre sobre sus declaraciones en referencia a Marcelo Tinelli. Después de que la actriz defendiera a “La China” Suárez por su conflicto con Wanda Nara y Mauro Icardi, la panelista de Los Ángeles de la Mañana salió a defender a la botinera y recibió una contundente respuesta en redes sociales.

“El que estaba casado era Mauro, no 'La China'. Pero uno actúa en la vida como le parece y no lo podés juzgar. 'La China' es 'La China'. Tiene su modo, su forma. No sé qué le pasa a ella”, comenzó su descargo Valdés.

La esposa de Tinelli agregó: “Ella es libre y está muy bien. Todos somos libres y tenemos consecuencias de nuestros actos. Pero no hay que juzgar a nadie”. Por su parte, Latorre no pudo no responderle a Guillermina y expresó: “'La China' es libre mientras no se meta con Marcelo Tinelli. Ahí te va a dejar de gustar que sea tan libre. 'La China 'se metió con un tipo casado. ¡Siempre hace lo mismo! Ella sabía claramente que Mauro no estaba separado”.

La respuesta de Guillermina Valdés a Yanina Latorre

“Hola, Ángel, no defendí, dije que no me quería poner ni de un lado, ni del otro y es una obviedad que todos somos libres de hacer y deshacer en nuestra vida, también que somos responsables de nuestros actos, todo lo que hacemos y dejamos de hacer tiene sus consecuencias”, escribió la jurado de Showmatch: La Academia en su cuenta de Twitter, como respuesta a un tweet del periodista.

Luego, hizo referencia a los dichos de Latorre sobre su matrimonio: “Te quiero y prefiero no responder a Yanina que entiendo tiene todo el derecho a opinar”. Por su parte, la esposa de Diego Latorre le respondió: “Obvio! Todos tenemos derecho a opinar. Vos opinaste…yo opiné. Lo bueno es que aceptemos que puede no gustarnos lo que opina el otro, ¿no?”.