Guillermina Valdés habló de los hijos de Tinelli: cómo quedó la relación

La modelo despejó dudas sobre los rumores que apuntaban a una mala relación con los hijos de Marcelo Tinelli.

Guillermina Valdés rompió el silencio sobre un tema candente en los últimos días. Se trata de la mala relación que supuestamente tiene con los hijos de Marcelo Tinelli, de quien se separó luego de diez años de relación.

A casi un mes de la separación con Marcelo Tinelli, Guillermina Valdés habló con el móvil de LAM, programa conducido por Ángel De Brito por América TV. En primera instancia, se refirió a su ausencia en los premios Martín Fierro 2022. "Es complejo ir a los Martín Fierro porque era el espacio de Marce, justo estábamos en esta instancia y era raro y tampoco podía", explicó. Sumado a eso, la empresaria expuso los sentimientos del conductor y sostuvo que "está bien, preparando su programa, déjenlo tranquilo".

Frente a la posibilidad de que la historia de amor haya terminado en malos términos, expresó: "Yo tengo buena onda, si alguien le quiere buscar la quinta pata al gato no lo sé, pero yo tengo buena onda, lo quiero". Allí se refirió a los rumores de mala relación con sus hijos, hecho que catalogaron como uno de los desencadenantes de la relación.

"¿Qué voy a decir? Los amo, fueron nueve años, no sé ni lo que dijeron pero está todo bien. Hicimos un espacio hermoso y es el día de hoy que lo agradezco, lo festejo y lo conservo porque tengo relación con todos", aclaró al respecto de la situación. El rumor se desprendió a raíz de la información brindada por Yanina Latorre ni bien se confirmó la noticia.

Guillermina Valdés habló de la posible reconciliación con Marcelo Tinelli

Luego de varios días de silencio y evitar dar declaraciones sobre el tema, la famosa modelo y diseñadora de calzado reapareció en televisión y contó cómo vive este particular momento. Además, Valdés también se animó a hablar sobre una posible reconciliación.

Las declaraciones surgieron en el marco de Implacables, el programa de El Nueve que interceptó a Guillermina Valdés en la calle y buscó sus declaraciones sobre el tema que conmocionó al mundo del espectáculo. Sincera y sin especular sobre el tema, la expareja de Marcelo Tinelli aseguró que el vínculo había finalizado en buenos términos y que todavía había mucho cariño entre ellos.

"Somos dos personas que en un momento se separaron, pero a la vez se quieren, se respetan y no hay que buscar ni terceros ni conflictos", aseguró Guillermina en el móvil que brindó con el programa. En este contexto, Valdés fue consultada sobre la posibilidad de una reconciliación y ella no lo descartó. "No se sabe, pero uno tiene que vivir el presente, y les tengo que agradecer a los medios porque han tratado el tema con mucho respeto y como realmente es", sentenció sobre el tema la modelo.