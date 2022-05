Guillermina Valdés habló de la posible reconciliación con Marcelo Tinelli: "Un gran hombre"

La famosa modelo se refirió a su actual vínculo con el famoso productor y sorprendió con sus declaraciones.

Hace ya algunas semanas que Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli confirmaron su separación tras diez años de romance. Sin embargo, luego de varios días de silencio y evitar dar declaraciones sobre el tema, la famosa modelo y diseñadora de calzado reapareció en televisión y contó cómo vive este particular momento. En medio de este diálogo, Valdés también se animó a hablar sobre una posible reconciliación.

Las declaraciones surgieron en el marco de Implacables, el programa de El Nueve que interceptó a Guillermina Valdés en la calle y buscó sus declaraciones sobre el tema que conmocionó al mundo del espectáculo. Sincera y sin especular sobre el tema, la expareja de Marcelo Tinelli aseguró que el vínculo había finalizado en buenos términos y que todavía había mucho cariño entre ellos.

"Somos dos personas que en un momento se separaron, pero a la vez se quieren, se respetan y no hay que buscar ni terceros ni conflictos", aseguró Guillermina en el móvil que brindó con el programa. En este contexto, Valdés fue consultada sobre la posibilidad de una reconciliación y ella no lo descartó. "No se sabe, pero uno tiene que vivir el presente, y les tengo que agradecer a los medios porque han tratado el tema con mucho respeto y como realmente es", sentenció sobre el tema la modelo.

Cabe resaltar que, en los últimos días, Micaela Tinelli se refirió a la separación de su papá y Guillermina Valdés en diálogo con LAM y barajó la posibilidad de una reconciliación. "Si me preguntás, hoy no lo veo mucho, pero sé que se tienen mucho cariño, mucho amor, por ahí, en un tiempo... todo puede pasar", aseguró la influencer.

Guillermina Valdés se refirió a su futuro televisivo

Luego de aclarar que su vínculo con Marcelo Tinelli es muy bueno pese a la separación, Guillermina Valdés habló de su futuro televisivo. "Quiero conducir un programa de TV así que les aviso a los productores, que alguno me va a llamar", aseguró la modelo pero reveló que aún no tiene proyectos en mente.

Asimismo, la mediática también comentó que le brindará todo su apoyo a Tinelli cuando regrese a la televisión. "Lo voy a acompañar. Seguro lo voy a llevar a Lolo el primer día, lo voy a abrazar a Marce y le voy a desear lo mejor porque se lo merece porque es un tipazo, es un gran hombre. Se merece todo lo bueno que le espera, que será pronto y yo sé que así va a ser", sentenció Valdés al respecto.