Guillermina Valdés fue letal con Marcelo Tinelli: "No le daría"

Guillermina Valdés se refirió a su reciente ruptura con Marcelo Tinelli y la declaración sorprendió a todos.

Guillermina Valdés habló sin escrúpulos sobre la relación amorosa con Marcelo Tinelli que duró nueve años. A tres meses de la ruptura que sorprendió al mundo del espectáculo, se refirió a este tema de una manera muy particular utilizando como referencia el reciente lanzamiento de la película de Adrián Suar.

La culminación del vínculo amoroso entre Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli dio que hablar durante un largo periodo. Mientras el foco de sus vidas está puesto en lo laboral, la ahora expareja del conductor de Canta Conmigo Ahora rompió el silencio y fue letal.

En el marco del estreno de la película 30 Noches Con Mi Ex protagonizada por Adrián Suar y Pilar Gamboa, se involucró en el juego caracterizado por confesar si realmente pasaría esa cantidad de tiempo con sus ex's. Previo a su confesión, Valdés hizo hincapié en cómo se encuentra actualmente.

"El amor es con uno y ahí viene todo lo bueno que tiene que venir luego. Estuve muchos años en pareja, entre tres hombres fueron 28 años, lo re disfruté, lo viví aprendí pero esto está bueno", expresó sobre su soltería. Sumado a eso, dijo que Paula Robles, expareja de Tinelli, "es un amor, la adoro, la respeto y somos muy parecidas. Nos respetamos siempre como mujeres y nos queremos un montón".

En ese momento, la movilera de Socios del Espectáculo, programa conducido por Rodrigo Lussich en El Trece, vinculó los dichos de Guillermina para realizar un juego típico que promociona el estreno del film de Suar. "¿Vos le darías treinta noches a Marcelo? ¿Le darías asilo?", soltó.

"No sé tanto la trama. Yo hoy no le doy treinta noches a nadie pero porque me la estoy dando a mí misma, nada más. Es un montón treinta noches aparte", lanzó dejando en claro que la convivencia con el "Cabezón" no fue de lo mejor. "Al perro sí, tengo un galgo ruso hermoso divino", bromeó en el cierre de la nota.

Qué dijo Marcelo Tinelli

Bajo esta misma consigna, Adrián Suar visitó el estudio de Canta Conmigo Ahora y se abrió el mismo debate. Tanto Tinelli como Suar afirmaron que pasarían treinta noches con sus ex's, distinto a lo que reveló en este caso Guillermina Valdés. "Yo no sé con cuál de mis ex's, uno tiene tantas que ya no sabe qué haría con cada una", había expresado al respecto.

Paula Robles deslizó una picante chicana para Guillermina Valdés

Separado de Guillermina Valdés, Marcelo Tinelli volvió a ser vinculado con Paula Robles, su ex y madre de Francisco y Juana Tinelli, tras varios eventos en los que coincidieron y se mostraron muy felices juntos. Luego del crecimiento de los rumores, la actriz y bailarina rompió el silencio, habló del conductor y deslizó un picante comentario para Valdés.

"En sus redes se los vio muy compinches. Estuvieron almorzando juntos en la casa que históricamente fue de los suegros de Marcelo. Allegados a ambos afirman que hubo más encuentros y almuerzos", remarcó un video de archivo de LAM (América TV), en referencia al acercamiento "amoroso" entre Robles y Tinelli.

Acto seguido, el magazine se contactó con la bailarina para preguntarle sobre su vínculo con el conductor de Canta Conmigo Ahora (El Trece). "Marcelo es el papá, está buenísimo que venga y no se va a perder un desfile de su hija por todo lo que puedan llegar a decir. Somos padres y nos llevamos bien", señaló Paula.

Muy divertida, la actriz deslizó un picante comentario sobre su ex ante una pregunta del cronista, que trató de sacarle un titular sobre los rumores: "Yo ya lo hacía casado eternamente con Guille, son cosas que pasan... la vida". Por último, reveló que se encuentra soltera y se mostró esquiva a la hora de contestar si está enamorada.