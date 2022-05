Guido Süller definió a Javier Milei y generó polémica: "Pierda la cordura"

La celebridad dio a conocer su opinión acerca del militante libertario. Guido Süller habló de cómo la fama abrupta podría afectar a Javier Milei.

Guido Süller sorprendió al expresarse sobre la aparición de Javier Milei en los medios y arremeter contra el líder de La Libertad Avanza. El hermano de Silvia Süller reflexionó sobre la construcción del personaje del legislador y aseguró que su cordura peligraría.

"Las dos cosas son ciertas. Tiene una personalidad muy efusiva, es muy llamativo, no podés dejar de mirarlo y escucharlo. Si bien quiere transmitir una realidad, lo hace desde un personaje y muchas veces se come a la persona", expresó Süller sobre el el dirigente libertario en diálogo con Jorge Fontevecchia en NET TV. Y agregó: "Tiene que tener mucho cuidado con eso y saber rodearse de la gente correcta para que no pierda la cordura".

Guido se explayó sobre cuán difícil es sobrellevar la fama y el constante reconocimiento por parte de la gente en la calle sin volverse loco. "No es 'normal' que todo el mundo sepa cada detalle sobre vos y que vos no sepas nada de nadie", expresó la celebridad de televisión y contó que para poder hablar frente a una cámara de TV hay que olvidarse de las millones de personas que están mirando y enfocarse en lo que uno quiere decir. "La meta es que a la gente quede atornillada a su asiento desde la casa y mire todo. En ese caso nos parecemos un poco con Milei", añadió.

Guido Süller reflexionó sobre su carrera como mediático

Süller comenzó su carrera en televisión en los 90, por sus conflictos con otras celebridades del momento y su hermanazgo con Silvia Süller, una vedette ya conocida en esa época. "Ser famoso e inolvidable era un deseo mío de toda la vida. No quería pasar desapercibido en ningún lado, mi meta era llamar la atención", expresó Guido y recordó que durante los siete años que le llevó la carrera de Arquitectura también estudió teatro en la Universidad de Morón. "Interpretaba obras de índole dramático. Esa parte de mi vida, muchos no la conocen, pero formaba parte del elenco (de esa universidad) y hacíamos obras muy serias", agregó.

"Mi deseo era ser conocido, pero como nadie me prestaba atención hice mi entrada a la televisión por la ventana. Pero mi meta era entrar, me lo había propuesto con una terquedad y un deseo tan grande que lo logré", enunció Süller sobre su incursión en los medios. Y cerró: "Nunca tuve un padrino artístico que me ayudara, estaba solo para eso".