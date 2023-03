Guido Kaczka reveló la verdad del romance de Laurita Fernández y Peluca: "Armaron su mundo"

El conductor de televisión se pronunció sobre el noviazgo entre el miembro de su programa y la conductora de Bienvenidos a Bordo. Guido Kaczka reveló qué piensa ante la relación de Laurita Fernández y Claudio "Peluca" Brusca.

Guido Kaczka habló sobre la relación de Laurita Fernández y Claudio "Peluca" Brusca, miembro de ciclo Bienvenidos a Bordo. El fundador del programa de El Trece se refirió a ese romance después de rumores en los medios de un supuesto enojo del conductor por ese vínculo.

"La tuvimos a Laurita Fernández el otro día y le pregunté a ella y me dijo que le consulte a los protagonistas en relación a una supuesta molestia que habrías tenido vos por haberte enterado del romance entre Laurita y Peluca por la tele", enunció Luli Fernández en Socios del Espectáculo. Y Guido respondió: "No, al revés, la alegría que se conocieron".

Kaczka se mostró contento por la relación de Laurita y Claudio y dio detalles al respecto: "Ellos están muy bien, Peluca junto con Laurita armaron su mundo y también en su programa. Lo hablamos mucho con Martín (uno de los productores de Los 8 Escalones), hay muy buenos productores en Los 8 Escalones, se necesita de productores de contenido, de preguntas. Lo más importante son las preguntas y Peluca está a full defendiendo un programa que es de la tarde, que además lo viene defendiendo junto con Laurita hace mucho tiempo en un contexto difícil".

Guido Kaczka sobre la relación de Pampita y Nicole en el jurado de Los 8 Escalones

"Generó mucho morbo. Se habló mucho, realmente no sucedió ahí. Lo conté, que cuando las llamaron porque teníamos que arreglar la agenda, no se las había llamado juntas, vinieron por separado y después surgió la idea de que vengan juntas", expresó el exesposo y padre del hijo de Flor Bertotti en diálogo con Intrusos. Las modelos se habrían saludado con cordialidad y tendrían un buen trato a pesar de su conflictivo pasado.

Carmen Barbieri se refirió al vínculo entre las jurados también y soltó: "¿Cómo hace Pampita para estar en todos lados? Qué mujer trabajadora, la admiro. Buena compañera. La tuve que frenar, porque les daba un beso a todos los participantes de Los 8 Escalones. Está bien que salude, pero le dije: ‘Mirá, ya no des más besos, Caro, cuidate por vos, por tu familia, por la beba’. ¡Porque es muy cariñosa! Es divina, es una gran compañera". Y cerró: "No estoy diciendo que Nicole no sea, son distintas. Nicole es más tranquila, te saluda, también es muy cariñosa, pero Pampita es más efusiva".