Guido Kaczka hizo emocionar a una conductora de El Trece: "Perdón"

Guido Kaczka conmovió a Naza Di Serio, conductora de El Trece que decidió exponer qué fue lo que pasó en su visita a Los 8 Escalones del Millón.

Guido Kaczka dejó sin palabras a Naza Di Serio. En una de las ediciones de Los 8 Escalones del Millón (El Trece), la periodista visitó el programa y fue sorprendida por el conductor, quien le dedicó un conmovedor mensaje. Como consecuencia, la joven hizo un descargo a través de su cuenta oficial de Twitter y reveló qué fue lo que pasó.

Todo comenzó a partir del comentario que Guido le hizo hace algunas semanas en el mencionado programa de entretenimiento. En dicho marco, le manifestó cómo fue camino antes de llegar a la fama en la TV: "Era revendedora de productos de cosmética y vendedora ambulante de sahumerios. Ahí se recibió de locutora. Después era como la chica del clima. Trabaja en El Trece hace cinco años. Está en Mediodía Noticias. En TN hace redes sociales".

Luego, y a modo de anuncio, el animador de Los 8 Escalones sostuvo que Naza "va a conducir junto a Charly López y Silvina Stabielli un nuevo programa de entretenimiento de TN los fines de semana y la vida le sonríe". Frente a esto, la periodista tan sólo hizo algunas acotaciones y no se explayó demasiado.

Lo cierto es que, días después de haber asistido al programa de Guido Kaczka, Di Serio tomó su cuenta de Twitter e hizo un conmovedor descargo: "No me salían las palabras de la felicidad que estaba sintiendo en ese momento. Guido, con quien intenté laburar y miré siempre de casa así, contando que voy a conducir un programa de entretenimientos en TN". Y concluyó: "Perdón, sé que estaba en una, pero lo re disfruté".

Naza Di Serio, conductora de El Trece.

Cómo fue la carrera de Naza Di Serio

Nazarena Di Serio lleva una carrera progresiva. En primera instancia, la periodista fue contratada por el Grupo Clarín y luego trabajó en El Trece y en TN como "La chica del clima". Dicha experiencia le abrió una puerta para hacerse conocida en el ámbito de la TV, al punto de que logró reemplazar durante unos días a Darío Barassi en 100 argentinos dicen, a principios de 2022.

Frente a su gran performance, la mujer de 29 años fue involucrada en nuevos proyectos de TN, donde tendrá un nuevo programa junto a Charly López y Silvina Stabielli los fines de semana.

Naza Di Serio impactó en El Trece con una fuerte revelación sobre su infancia

La locutora e influencer de 29 años ahora trabaja en Mediodía noticias y se sinceró en el estudio ante la atenta mirada de los conductores Sandra Borghi y Luis Otero. Todo comenzó cuando debatían acerca de los precios actuales de la comida y leían en vivo algunos mensajes de los televidentes acerca de cómo hacían para afrontar los gastos del día a día.

Entonces, Nazarena tomó la palabra y contó: "¿Sabés otra cosa que se hace y de hecho, no me da vergüenza decirlo? Cuando era chica lo hemos hecho con mi mamá... Es ir a las panaderías cuando cierran, que sale la gente de la panadería y justamente empiezan a dar el pan, las facturas, las cosas que no pueden vender al otro día porque ya no es más fresco".

Mientras el resto del panel la miraba porque le llamaba la atención lo que "Naza" Di Serio estaba explicando, ella continuó: "Todo nos costó mucho. Mi mamá laburó toda la vida para darme lo mejor que podía. Hacía changas, limpiaba casas por hora". "Después, en un momento, nos pusimos a vender juntas sahumerios por la calle", repasó de la época en la que apenas tenía doce años.

"Mi mamá siempre priorizó mi estudio. Además, yo comía en el comedor de la escuela porque no había plata en casa", profundizó la joven. Por si fuese poco, añadió que siempre vio a su madre "remándola un montón" porque vivían "en una casa normal, sin lujos" y amplió: "Las vecinas me pasaban útiles y ropa que no usaban".