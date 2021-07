Guido Kaczka, en problemas por Los 8 escalones: "No se va a sostener"

El nuevo programa de El Trece no mide tan bien como esperaban y Marina Calabró pronosticó que estará poco tiempo al aire porque "es medio aburrido".

Si bien Los 8 escalones recién comenzó por El Trece con la conducción de Guido Kaczka, parece que las cifras del rating no son como esperaban en el canal y en la producción, por lo que Marina Calabró le ve poca vida a corto plazo. "Para mí no se va a sostener mucho más, hay que ajustarlo... Es medio aburridongui", dijo en Lanata sin filtro por Radio Mitre (AM 790).

En su habitual informe para la sección de espectáculos del ciclo que lidera Jorge Lanata, la panelista de 47 años comenzó con un breve repaso de los registros del encendido del miércoles 28 de julio de 2021 en la televisión abierta argentina y resaltó: "En el puesto número 11 quedó Los 8 escalones, con 7.9 puntos".

Marina Calabró recalcó además con relación a la nueva apuesta de la señal del Grupo Clarín: "Lo marco porque es el segundo programa, lo estamos siguiendo de cerca... Yo lo vi entero, me gustó menos que el primero".

De cualquier manera, el ciclo al mando de Kaczka se mantendrá en la pantalla chica por lo menos un mes más, ya que es la flamante apuesta de El Trece para empezar a recuperar el terreno perdido en el prime time, que sigue cómodamente dominado por Telefe como durante todo el año.

Guido Kaczka habló sobre el comienzo de Los 8 escalones

Al respecto de esta iniciativa "reciclada", el presentador de 43 años remarcó en Intrusos (América TV): "Nosotros en la productora pensamos constantemente en programas, en formatos para ir mejorando. Después, con los cambios de horario bueno, te vas moviendo de acuerdo a la dinámica. Uno no lo mira así en el sentido en el que el programa tiene que funcionar en sí mismo, nuestro programa tiene que funcionar, y eso va a hacer que sea mejor para todos. Uno no piensa específicamente en esa cuestión".

Sobre los constantes movimientos de los horarios en la grilla por parte del canal, el actor deslizó: "Enojarse nunca tiene mucho sentido. Uno se enoja porque las cosas no salen como uno quiere o porque no le gustan, y rápidamente lo que hay para hacer es tratar de mejorar".

En referencia a las críticas de Marcelo Tinelli por el bajo piso de rating que recibía de Telenoche, el noticiero que tiene al frente a dos excolaboradores del propio Lanata como Diego Leuco y Luciana Geuna, Kaczka completó su descargo: "Hay que ver por qué lo dijo. Si me preguntás a mí, sí me pasaría de enojarme. Me puedo enojar con algunas cosas pero bueno, después tengo que ver cómo hago para que mejoren".

Qué es Los 8 escalones y cuándo está el programa

Se trata de que varios competidores deben responder a una pregunta que puede ser sobre diferentes temas: cultura general, espectáculos, deportes, música y demás. Si contesta correctamente, va subiendo peldaño por peldaño en busca del millón de pesos por día que entrega, un suculento premio que por ahora no se ve reflejado en las estadísticas del encendido.

Estrenado en enero de 2014, actualmente se emite de lunes a viernes por El Trece a las 21.