Guido Kaczka cruzó a una participante de Los 8 Escalones: "Se te complica"

Guido Kaczka puso contra las cuerdas a una participante de Los 8 Escalones del Millón. El tenso momento que se vivió en el programa de El Trece.

Guido Kaczka protagonizó una situación sumamente incómoda en la TV. El conductor no le tuvo demasiada paciencia a una participante de Los 8 Escalones del Millón y la cruzó con un picante comentario en plena transmisión del programa de El Trece.

En el ciclo que tuvo lugar el pasado lunes 27 de junio, una mujer llegó a la final y debió responder una de las preguntas de manera oral debido a que no le funcionaba la tablet. Guido intervino y le manifestó: "Algo se complicó, Leticia. ¿Con la tablet? Uy, ¡se te complica mucho!".

Ante la mirada de Carlos, otro de los concursantes, el conductor propuso: "Te puedo ofrecer algo, pero Carlos tiene que estar de acuerdo, que él solo se quede con las opciones y vos lo decís de manera oral. ¿Preferís?". "Y sí, si no van a tener que hacer dos programas conmigo", le devolvió Leticia.

"Claro, te veo muy complicada", le remarcó, con insistencia, Guido Kaczka. Por su parte, la mujer indicó: "No sé qué toco que desaparecen las letras". Y una vez más, el presentador le repreguntó: "¿Preferís así? Una vez que él elige, vos lo decís de manera oral. Sí, se te complica...".

Guido Kaczka se mostró impaciente con una participante de Los 8 Escalones.

Frente al visto bueno de Carlos, Guido le indicó al hombre: "Una vez que elegiste, no podés cambiar ni tocar nada más porque ella me lo dice de manera oral. ¿Ya elegiste?". "¿Otra vez puedo escuchar las opciones?", consultó Leticia. Finalmente, el juego continuó y el participante se terminó coronando y ganando el millón de pesos.

Guido Kaczka apuró a un participante de Los 8 Escalones

En la transmisión del pasado miércoles 22 de junio, y durante el juego de "Verdadero o Falso", Nicolás fue el encargado de dar inicio a la competencia. Guido intervino y lo presentó ante las cámaras de TV: "Nicolás tiene 34 años, estudia historia. ¿Fue una idea tuya anotarte?". "No, de mi mamá", respondió el hombre.

Luego, el presentador le consultó: "¿Cómo se llama (NdeR: la madre)? ¿Ella te dijo?". "Ana. Ella me anotó. No me preguntó y acá estamos...", precisó el participante. Sorprendido por la respuesta, Guido Kaczka reaccionó y le preguntó si se había enterado de que iba a participar. "Hasta que me llamó la producción, no sabía. Vine a hacer lo que tenía que hacer".

"¿Con el millón qué harías?", indagó el conductor de Los 8 Escalones. Y Nicolás explicó con lujo de detalles: "La mitad se la regalaría a mi mamá. Además, la jubilaron durante la pandemia y sabemos lo que dice la canción de Pappo, que con la jubilación no alcanza mucho". Y agregó: "Con la otra mitad, haría una fiesta en el Delta, con mis amigos y mi familia".

Asombrado por la respuesta, Kackza le repreguntó: "¿Una fiesta en el Delta vas a hacer?". "Sí, podés venir", le sugirió el concursante. Fue entonces cuando el conductor trató de recopilar mayor información del evento: "¿Y eso cómo es? ¿Se llega con lancha?". "Claro, se llega con lancha o nadando, si tenés muchas ganas de venir...", le comentó Nicolás. Sin embargo, Guido lo cruzó de manera tajante: "No, no me imagino por el Delta para llegar a la fiesta, Nicolás...".