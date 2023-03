Guido Kaczka confesó la interna que nadie sabía en Los 8 Escalones: "Generó mucho morbo"

El conductor de El Trece sorprendió a todos tras revelar el tenso momento que vivió en su programa entre dos figuras del jurado.

Guido Kaczka habló del buen momento que atraviesa Los 8 Escalones como el programa más visto de El Trece. Sin embargo, dio detalles sobre una interna que nadie sabía y que ocurrió hace pocos días entre dos figuras pertenecientes al jurado. "Generó mucho morbo", lanzó.

Los 8 Escalones sufrió algunos cambios de cara al 2023 y la mayoría fueron en la conformación del jurado. Martín Liberman decidió no formar parte del programa y Carmen Barbieri será una figura rotativa, es decir, que no estará en todas las emisiones. En este contexto, Guido Kaczka tomó una decisión que generó revuelo.

Pampita se sumó al staff y ahora comparte camarín con Nicole Neumann, ambas figuras del espectáculo que mantienen una pésima relación desde sus inicios en el modelaje. "Generó mucho morbo. Se habló mucho, realmente no sucedió ahí. Lo conté, que cuando las llamaron porque teníamos que arreglar la agenda, no se las había llamado juntas, vinieron por separado y después surgió la idea de que vengan juntas", dijo el conductor en diálogo con Intrusos, ciclo conducido por Flor de la V en América TV.

Otra de las internas que sufrió Guido Kaczka fue la de Carmen Barbieri. Al igual que Martín Liberman, ella no quiso rotar en el jurado y quería estar fija. Distinto a lo que hizo el periodista deportivo, que renunció a Los 8 Escalones, la capocómica que conduce Mañanísima por Ciudad Magazine terminó aceptando los cambios. "Cuando cambia la agenda aprovecho para rotar, es un tema del programa, está bueno ver nuevos jurados", sostuvo.

Nicole Neumann se pudrió y se refirió a su relación con Pampita en Los 8 Escalones

Nicole Neumann se pudrió y decidió hablar sobre uno de los escándalos del verano en la farándula argentina. La modelo y panelista se refirió a los rumores de pelea con Carolina "Pampita" Ardohain en Los 8 Escalones de los dos millones, programa de Guido Kaczka en El Trece, y destapó la verdad de lo que pasó.

A raíz de los comentarios de Laura Ubfal, que aseguró que las modelos protagonizaron una fuerte interna, Neumann dialogó con Nosotros a la Mañana, el programa de Joaquín "El Pollo" Álvarez, y al principio esquivó el asunto sobre lo que sucede con su colega en el ciclo de Kaczka: "A mí me encanta porque es un programa sano, entretenido, que ven hijos con abuelos. Me gusta mucho hablar de lo que hablo que es lo que me copa, como el medio ambiente, el bienestar, la cultura del yoga y todo eso… todo es divino y grabamos como siempre".

Por medio de un audio de WhatsApp que le mandó a "El Pollo" Álvarez, Nicole especificó: "La verdad es que todo está bien. A raíz de estos rumores que tiraron, de que no queríamos trabajar juntas con Pampita, desde la producción me preguntaron si yo tenía algún problema en coincidir con ella y obvio que la respuesta fue absolutamente 'no, para nada, que ningún problema'".