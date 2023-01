Guido Kaczka abandona El Trece: los motivos de la inesperada salida

El famoso conductor se aleja de la pantalla chica y el canal ya empezó a gestionar el espacio que deja.

Luego de un intenso año de trabajo, Guido Kaczka confirmó que se aleja de la pantalla de El Trece por un tiempo. El famoso conductor se tomará un descanso de Los 8 Escalones del Millón y el canal ya empezó a gestionar qué pasará con el ciclo.

Resulta que el famoso conductor se tomará unas extensas vacaciones familiares con su esposa y sus hijos, motivo por el que se ausentará del ciclo durante varios días. En este marco, la producción del programa empezó a pensar un reemplazo para que tome el lugar de Kaczka y no quede el espacio libre durante su descanso.

Sin embargo, Guido decidió tomarse sus vacaciones sin cuentas pendientes y, en lugar de dejar que le busquen un reemplazo, decidió adelantar las grabaciones. De este modo, ya quedaron los programas de Los 8 Escalones del Millón listos para emitir durante su ausencia.

La inesperada sorpresa que Guido Kaczka le dio a Adrián Suar en El Trece

El Trece viene arrastrando una mala racha desde hace tiempo tras el fenómeno causado por Gran Hermano en Telefe. Sin embargo, Guido Kaczka fue el encargado de llevarle una grata sorpresa a Adrián Suar en este contexto con Los 8 Escalones, el programa de preguntas y respuestas que conduce de lunes a viernes a la tarde y a la noche.

En la jornada del viernes 20 de enero, El Trece tuvo una leve levantada en el rating gracias a Los 8 Escalones. Guido Kackza logró posicionarse con 7,4 puntos en el horario nocturno del progama que comenzó a las 21.30 horas, convirtiendo al canal como el segundo más visto de la televisión argentina después de Telefe.

Además, Telenoche llegó a tener una marca de 6.1 puntos. Mientras tanto, Bendita TV con Beto Casella fue lo más visto de El Nueve con 3.9 y LAM con Ángel De Brito en América TV logrando 2.8. Cabe recordar que días atrás, Guido Kaczka se había referido a la situación de El Trece y el futuro que ve con Los 8 Escalones.

"Me gusta mucho y me tengo que controlar para no jactarme tanto de un programa que me da mucho orgullo", expresó. Y agregó: "Al programa le va muy bien y nuestra idea es nutrirlo, hacerle pequeños cambios que no le saquen el espíritu al programa pero ir innovando, hacer mejores cosas".