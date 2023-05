Griselda Siciliani se animó a decir lo que muchos piensan de Darthés: "Es eso"

Griselda Siciliani habló sobre Juan Darthés y dijo lo que muchos piensan de él. Qué expresó la actriz que interpretará a Zulema Yoma en la serie de Carlos Menem (Netflix).

Juan Darthés fue absolvido por la Justicia de Brasil en la causa por abuso sexual que inició Thelma Fardín. Es por este motivo que la denunciante realizó una conferencia de prensa desde Amnistía Internacional y diferentes voces del espectáculo se pronunciaron sobre este suceso. Sin ir más lejos, la actriz Griselda Siciliani expuso su punto de vista animándose a decir lo que muchos piensan del brasileño.

"¿Cómo tomaste la resolución de la justicia de Brasil de absolver en primera instancia a Juan Darthés?", le consultaron a Griselda Siciliani, entrevistada por Intrusos. Lejos de esquivar el tema, la actriz respondió de forma contundente: "Es eso, una absolución. No es que lo declararon inocente. Si leés el fallo, dice un montón de cosas que se comprobaron, se comprobó todo, menos una sola cosa".

"Hablé con Thelma después del fallo. Ella es una topadora. Sí, estaba con mucho dolor. Se levanta de todo, yo la admiro mucho. Es difícil el lugar en el que está, recibe muchas amenazas, mucho odio. Pero también agradecimiento de un montón de personas por lo que hizo, que fue muy importante", agregó Griselda Siciliani, quien interpretará a Zulema Yoma en la serie sobre la vida de Carlos Menem que se estrenará en Netflix.

Sobre las amenazas y hostigamiento recibido por parte de sectores opuestos a las causas que ella defiende, Griselda Siciliani sentenció: "Hay gente que odia. Pero cuando eso se convierte en amedrentar y en querer callar, da miedo. Al menos a mí me da mucho miedo. Creo que el amedrentamiento funciona, los que amedrentan saben por qué lo hacen".

Por qué se separaron Adrián Suar y Griselda Siciliani

De acuerdo a lo que indicó en una entrevista que le concedió a Jey Mammón, en Los Mammones (América TV), en diciembre de 2021, Griselda Siciliani contó los verdaderos motivos por los cuales se separó de Adrián Suar. En primera instancia, comentó que ambos trataron de ser cuidados para tratar de preservar la relación con su pequeña hija, quien actualmente tiene 10 años: "Uno tiene muy vistas las separaciones más tortuosas, pero también hay otro tipo. Si tenés hijos, está bueno elegir ese camino. Tratamos de consensuar por el bien de los tres y especialmente el de Margarita". Y resaltó: "Es fuerte tener un hijo".

En tanto, la actriz dejó en claro que se separaron porque "el amor empezó a apagarse" y también indicó que le quedó una buena imagen por parte de Suar: "No sé si hay algo que tengo de confianza por una red familiar, pero no lo siento como un fracaso". "Yo digo esto muy cancheramente porque me tocó una buena persona, pero hay gente que de golpe se vuelve desconocida", agregó.