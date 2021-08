Gravísima denuncia contra La Tota Santillán: "La cagaba a palos"

Cinthia Fernández denunció a la Tota Santillán a través de sus redes sociales por golpear a Fernanda Vives, de quien se separó en el 2008 en medio de un escándalo mediático.

Diego La Tota Santillán apuntó contra su ex pareja Fernanda Vives en una entrevista reciente por infidelidades y violencia, aunque aclaró que él nunca le "levantó la mano", y a Cinthia Fernández no le gustó nada. La angelita cruzó con todo al productor en las redes sociales y lo acusó de golpear a Vives y manchar las paredes de su casa con la sangre de su esposa.

En diálogo con Pilar Smith por El Espectador (CNN Radio), la Tota Santillán disparó contra su ex pareja Fernanda Vives, de quien se separó en el 2008 en medio de un escándalo mediático con acusaciones cruzadas de infidelidades y violencia. "Nunca le levanté la mano. Fernanda Vives habló cantidad de boludeces y yo la perdono. No hay que mentir: no era una relación hermosa", aseguró el conductor y presentador. "Pero no me importa, la perdono. Y si cambió y ahora formó una familia me parece espectacular. Todos saben lo que hice por ella, lo que hice por su mamá", cerró Santillán sobre el tema.

Cinthia Fernández leyó sus declaraciones y no le gustaron nada, por lo que decidió cruzarlo a través de sus redes sociales. "¿Por qué en vez de contar un cuerno o no (que no le creo nada) no cuenta por qué la cagaba a palos a su mujer?", empezó preguntando la precandidata a diputada en las elecciones 2021. Pero eso no fue todo, porque la angelita siguió dejando una terrible descripción sobre el accionar violento que Santillán habría tenido con su pareja: "Porque las paredes de su casa estaban manchadas con sangre, que el puño de él provocó! Por favor!".

Cinthia Fernández reveló que una importante figura política la amenazó

Cinthia Fernández contó en Los Ángeles de la Mañana que las amenazas que recibió fueron por declaraciones que realizó en el pasado. "No es kirchnerista", aclaró la angelita en LAM el pasado jueves. "No es famoso pero es de la política. Mandó un audio con mi nombre para que me lo reenviaran. 'Decile a Cinthia que...'. Es muy reconocible su voz porque en cierta manera es público", contó la precandidata a diputada ante la sorpresa de Ángel de Brito y todo el panel.Vale recordar que hace solo unas semanas, la panelista protagonizó un tenso cruce con Patricia Bullrich en la mesa de La noche de Mirtha.

Muy criticada por su postulación política, Fernández también apuntó contra Baby Etchecopar, que la había criticado por compartir una imagen suya desnuda y asegurar que eso no era "una propuesta". "No tiene razón. Tengo propuestas, pero eso que hago en mis redes son estrategias", le respondió la angelita, que también remarcó que cuando presentó propuestas se le rieron en la cara.