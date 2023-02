Gravísima denuncia contra la Locomotora: "Me decía gorda y trola"

La boxeadora se vio envuelta en una gravísima denuncia por maltrato laboral, violencia verbal y hostigamiento. Los detalles de la acusación y la respuesta de la "Locomotora".

La boxeadora Alejandra "Locomotora" Oliveras quedó envuelta en un gravísimo tejido de denuncias cuando fue acusada de hostigamiento, acoso y maltrato laboral. La palabra de la denunciante y la contraofensiva de la mediática.

Paola Sellos, la denunciante, habló con El Run Run del Espectáculo (Crónica TV) y expuso una fuerte denuncia contra la boxeadora, aportando detalles sobre la relación laboral y de amistad que las unió: Hay muchos que vieron el maltrato. Pero por querer figurar al lado de ella, no decían nada. El hostigamiento viene desde hace años. Me decía gorda, trola, buscona, mugrienta, crota, villera".

"El daño psicológico y la manipulación que me hizo lo va a tener que enfrentar en la Justicia... Tengo muchas pruebas. Yo le dije que era falsa, mentirosa, traicionera. Ella lo niega, dice que me hago la víctima, la loca", siguió denunciando la mujer que trabajó para la "Locomotora" y llevó su caso a la Justicia, aunque por el momento no obtuvo respuestas. Además, Paola reveló que en una ocasión fue agredida por la figura que se pasea por los medios y reconoció: "Una vez me pegó en la espalda porque íbamos en el auto y no le gustó el camino que agarré”.

La dura respuesta de la "Locomotora"

En el programa Toda la vida (Net TV) lograron ponerse en contacto con Oliveras y cuando los periodistas le consultaron por la denuncia obtuvieron una feroz respuesta: “Estoy yéndome a reunir con mi abogado. Es todo una mentira. Tengo una trayectoria de 20 y pico de años, una conducta intachable. Mira si yo voy a hacer semejante barbaridad, semejante acusación. Tremendo. Pero de esto se va a saber la verdad”.

“La verdad va a salir a la luz y le estoy haciendo una denuncia a ella. Y ahora todo el mundo va a saber la verdad. Me conocen. Lo único que hago es ayudar a la gente, hacer el bien, por los niños, por las madres, en contra de la violencia… . Y va a decir semejante cosa. Si yo le llegara a pegar una trompada a esa mujer la mató”, agregó la boxeadora.

Sobre el supuesto agravio físico que le habría ocasionado a Paola Sellos, Alejandra "Locomotora" Oliveras se mostró firme y recalcó: "No, nunca jamás le pegue a nadie. Ahora justamente estoy en eso, tiene que transcurrir en lo legal. ¿Yo hablar que? No me voy a poner a la altura de esa persona. Me duele que Crónica se preste para eso en lugar de cuidar el patrimonio argentino. Entonces, cualquier persona va a salir a decir cualquier cosa”.