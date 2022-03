Grave denuncia de una participante de MasterChef en Telefe: "La pasé horrible"

Una participante de MasterChef Celebrity 3 hizo un fuerte descargo en el programa de Telefe. Los detalles de su sorpresivo comentario en plena transmisión.

MasterChef Celebrity 3 no deja de sorprender a los fanáticos. Una vez más, un participante del programa de Telefe hizo una grave denuncia contra el reality de cocina. Con un fuerte testimonio advirtió que, pese a que aprendió mucho del jurado y de sus colegas, la pasó muy mal durante su paso por la famosa competencia.

Durante la gala del pasado domingo por la noche, se conoció que una concursante quedó eliminado de MasterChef 3. Se trata de Malena Guinzburg, que al despedirse decidió realizar un descargo sumamente conmovedor para los presentes en en el exitoso ciclo de las tres pelotitas.

"La pasé espectacular y horrible, pero aprendí un montón", señaló la artista, sin especificar por qué la pasó tan mal. Y luego trató de quedarse con todo lo bueno que vivió junto a los chefs: "Primero al jurado, creo que están intentando enseñar y lo hacen. Los admiro y los quiero. Germán, cuando conectábamos sentía que podíamos llevarnos al mundo por delante. Donato, sos lo más querible que hay. Los tres son lo más". Y también hizo lo propio con el conductor: "Santi (Del Moro), gracias y lo que me dijiste, yo también lo siento así".

Malena Guinzburg se despidió a pura emoción de MasterChef Celebrity 3.

La devolución de Donato De Santis, Martitegui, Betular y Santiago del Moro a Malena Guinzburg

Tras conocer la decisión del jurado, Malena Guinzburg se dirigió a sus fanáticos y manifestó: "Sorry a los que apostaron por mí. Después me escriben y vemos qué hacemos". Luego recibió los elogios de Donato De Santis: "Tengo muchas cosas para decir. Yo no puedo creer que en este envase siempre haya tanto buen humor, autocrítica y un montón de cosas positivas. Tu sonrisa y tus ganas de manifestar cómo te sentís". Y agregó: "Vamos a perder ese sentido del humor que tanto te caracteriza. Te voy a extrañar, sobre todo, por tu alegría".

Por su parte, Damián Betular también ponderó el trabajo de Malena, a quien le resaltó su aporte en lo grupal: "Activaste a todos. Siempre tuviste una sonrisa y algo para decir. Uno en cocina siempre trabaja en equipo, son muchas horas y personalidades como vos siempre son necesarias". Además, mencionó algunas de sus virtudes: "Siempre vas para adelante, siempre tenés algo para decir y le ponés el pecho a todo. Llegaste a ser una de las seis mejores de esta competencia".

Conmovida por haber llegado a una instancia tan importante de MasterChef, Guinzburg indicó: "Quedé entre los mejores seis. Si me decían esto cuando yo entraba, firmaba sin dudar". Germán Martitegui también le dedicó unas palabras: "Entraste con todo en contra, en la mitad de la competencia cuando todos ya estaban en carrera. Luchaste muchísimo y trataste de aprender. Nos enseñaste muchas cosas, tu espíritu crítico y alegraste las cocinas. Como si hubiera pasado un huracán".

Antes del cierre final, Santiago del Moro también la despidió con un sentido mensaje: "Particularmente te voy a extrañar mucho porque particularmente sentí que te conocía de toda la vida. No te achicaste, seguiste para adelante. Sos una mujer gigante, con un corazón gigante, una buena compañera, siempre hablando y ayudando". Y culminó: "Nos hiciste muy bien, Male. Lo mejor está por venir".

Guinzburg no ocultó su emoción y se largó a llorar antes de saludar a todos y todas las que forman parte de MasterChef. "Me emociona mucho lo que dicen. Me emociona fuerte porque, si les di eso, me voy contenta. Es hermoso compartir todo acá. Mis compañeros se merecen más que yo llegar a la final. Es re triste irse. Quiero abrazar a todos", exclamó.

Lista de participantes que quedan en MasterChef Celebrity 3

Denise Dumas (conductora y actriz).

Mica Viciconte (panelista y deportista).

Mery del Cerro (presentadora, actriz y modelo).

Tomás Fonzi (actor).

Juariu (influencer).

¿Cuáles son los días y horarios de MasterChef Celebrity 3?

El reality show de cocina de la televisión abierta argentina se televisa de lunes a jueves a las 21.30, mientras que las galas de eliminaciones son los domingos a las 22.

Cuáles son los premios de MasterChef Celebrity 3: cuánto dinero se lleva el ganador

El ganador de MasterChef Celebrity 3 se llevará un premio de 1.500.000 pesos y un año de beca para estudiar en un instituto de gastronomía.