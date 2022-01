Grave denuncia de un ex Cebollitas a Carmen Barbieri: "Estamos indignados y enojados"

Juan Yacuzzi, exestrella de Cebollitas, acusó a Carmen Barbieri de haber tomado venganza tras las denuncias de maltrato infantil.

Carmen Barbieri, exestrella de la serie Cebollitas estrenada en 1997 en Telefe, fue involucrada en el escándalo que se generó a partir de varias denuncias de maltrato infantil por parte de actores y actrices del elenco. Ahora, en medio de la polémica, Juan Yacuzzi la acusó de haber hecho algo recientemente que perjudicó su carrera actoral.

Según Juan, Barbieri tomó venganza por las denuncias y habló con su jefe de prensa, Maxi Cardaci, para que se retirara de la obra de teatro que está haciendo él actualmente justo mientras estaban en plena promoción.

“Sería bueno que aclare si lo hizo ella o si lo mandó a hacer y por qué deja a un grupo de trabajo sin poder hacer la prensa a días de debutar. Está recontra mal lo que hizo, estamos indignados y enojados. Justo arrancaba la promoción fuerte y cualquiera que es del medio sabe que si no hacemos la promoción la gente no se entera de que estamos en el teatro”, comenzó el actor.

Juan explicó que la prensa es fundamental para la difusión de una obra de teatro y que es evidente que se trata de una venganza de Carmen, ya que justo anteriormente habían tenido un fuerte ida y vuelta sobre el tema de las denuncias. “Que hagan esto es patético. Si lo tomó como venganza se equivocó completamente y no hay que arruinar el trabajo del otro. Venimos de una pandemia, es un golpe muy fuerte para todos los artistas”, destacó.

“Justo me lo hizo a mí, que estaba hablando de ella y que estaba retrucando lo que ella me dijo alguna vez, que me trató de mentiroso en su momento, mientras que yo con pruebas puedo decir que la mentirosa es ella. Me mintió desde que me dijo ‘hola’ en la nota hasta que me dejó clavado en su programa”, prosiguió el actor.

Por otro lado, aseguró que con el resto de sus excompañeros de Cebollitas que se animaron a hablar ya decidieron que van a seguir adelante con las denuncias pase lo que pase ya que su objetivo es que esta situación no vuelva a repetirse nunca más. “Lo que pasó pasó, lo naturalizamos y ahora nos estamos dando cuenta de que estaba muy mal. Nadie nos va a callar”, cerró.

La respuesta de Carmen Barbieri a Juan Yacuzzi tras su denuncia a Cebollitas

Cuando Yacuzzi y el resto de sus compañeros se animaron a contar el maltrato infantil que habían sufrido por parte de los adultos de la producción, ella lo trató de mentiroso y negó que algo de todo eso haya pasado. “No entiendo. ¿Sabés por qué me molesta? Porque se trata de niños, de menores y vos lo contaste de una manera como que todos te maltratábamos, o los encerrábamos o los castigábamos y para nada pasaba eso”, le contestó.

“¿Qué te pasó que decís que el director, que era un santo, te gritaba? ¿Los cámaras te maltrataban? ¿Qué estás diciendo, mi amor? ¿Por qué no denunciás a la gente entonces si vas a contar una cosa que no es cierta? ¿Qué te pasa a vos?”, le reprochó Barbieri en aquel entonces. Sin embargo, tanto él como los otros actores se mantuvieron firmes con sus denuncias hasta el día de hoy.