Grave denuncia de Rodrigo Lussich a dos reconocidos cantantes

Rodrigo Lussich analizó los Martín Fierro y les dedicó una lapidaria crítica a los hermanos Mau y Ricky Montaner, miembros del jurado de La Voz Argentina.

Se anunciaron las nominaciones a los Martín Fierro (a celebrarse el próximo 15 de mayo) y el dúo Mau y Ricky compite en dos ternas, motivo que escandalizó al periodista de farándula Rodrigo Lussich. Filoso, el conductor de Socios del Espectáculo (El Trece) les dedicó una fuerte reflexión. "Son dos ladrones", sentenció.

En Socios del Espectáculo procedieron a analizar las distintas ternas y las nuevas categorías que se sumaron a la ceremonia de premiación, y tanto Lussich como Pallares notaron que el dúo de hermanos Montaner fue nominado en dos oportunidades: "Revelación" de la TV (contra Darío Barassi y Jey Mammón) y "Mejor Jurado" (junto a Lali Espósito, Soledad Pastorutti y Ricardo Montaner, por La Voz Argentina, y contra el jurado de MasterChef Celebrity, Cantando 2020 y ShowMatch). Muy afilado, Lussich procedió a cargar contra los cantantes y no se guardó críticas lapidarias para APTRA.

"Mau y Ricky son dos ladrones. Dos ladrones. Una revelación insólita ¿Qué hicieron en La Voz Argentina Mau y Ricky?", estalló Lussich, con su característico histrionismo. Envalentonado, el ex Intrusos (América TV) lanzó munición pesada contra APTRA y la decisión de incluirlos en dos ternas.

Picante, Lussich apuntó contra la entidad que organiza los Martín Fierro y liquidó: "Es una treta para que vengan 20 figuras que no van a tener de otra forma. No hay manera de que salgan en otra terna si no están ahí".

Nominados a los Martín Fierro 2022

Mejor reality

Bake off, Telefe

Corte y Confección, El Trece

Masterchef Celebrity, Telefe

Big show

La Voz Argentina, Telefe

Showmatch, El Trece

Trato Hecho, Telefe

Mejor jurado de TV

Ricardo Montaner, Lali Espósito, Soledad Pastoruti, Mau y Ricky , La Voz Argentina

Donato De Santis, Damián Betular, Germán Martitegui, Masterchef Celebrity

Ángel de Brito, Carolina Pampita Ardohain, Guillermina Valdés, Jimena Barón y Hernán Piquín, Showmatch

Nacha Guevara, Oscar Mediavilla, Karina La Princesita y Moria Casán, Cantando 2020

Mejor Ficción

El Tigre Verón, El Trece

La 1-5/18, El Trece

Monzón, Telefe

Pequeña Victoria, Telefe

Mejor periodístico

Intratables, América

Fuego Amigo, El Nueve

Periodismo para todos, El Trece

Sigo XXI ATR, Telefe

Magazine

Flor de equipo, Telefe

Hay que ver, El Nueve

Nosotros a la mañana, El Trece

Pampita Online, NET

Todas las tardes, El Nueve

Cortá por Lozano, Telefe

Mejor programa Juegos de entretenimiento

Bienvenidos a bordo, El Trece

La ruleta de tus sueños, América

Minuto para ganar, Telefe

Mejor programa Juegos de preguntas

100 argentinos dicen, El Trece

Los 8 escalones, El Trece

Pasapalabra, Telefe

Quien sabe mas de la Argentina, TV Pública

Humorístico:

Bendita, El Nueve

No es tan tarde, Telefe

Polémica en el bar, América

Conducción

Beto Casella, El Nueve

Diego Korol, América

Guillermo López, América

Labor en conducción masculina

Darío Barassi , 100 argentinos dicen

Santiago del Moro, Masterchef Celebrity

Mariano Iúdica, Polémica en el bar

Guido Kaczka, Bienvenidos a bordo

Marcelo Tinelli, Showmatch

Marley, Por el mundo, La Voz Argentina y Minuto para ganar

Labor en conducción femenina

Karina Mazzoco , A la tarde

Florencia Peña, Flor de equipo

Juana Viale, Almorzando con Mirtha Legrand

Verónica Lozano, Cortá por Lozano

Interés general

Almorzando con Mirtha Legrand, El Trece

PH, Podemos Hablar, Telefe

Vivo para vos, El Nueve

Noticiero diurno

Arriba argentinos, El Trece

El noticiero de la gente, El Trece

Telenueve al mediodía, El Nueve

Noticiero central

América Noticias, América

Telefe Noticias, Telefe

Telenoche, El Trece

Actor protagonista de ficción

Facundo Arana, Pequeña victoria

Luciano Cáceres, La 1-5/18

Marco Antonio Caponi, El Tigre Verón

Julio Chaves, El Tigre Verón

Actriz protagonista de ficción

Agustina Cherri, La 1-5/18

Julieta Díaz, Pequeña victoria

Lali González, La 1-5/18

Natalie Pérez, Pequeña victoria

Actor de reparto

Ajaka, Alberto, Apache

Cremonesi, Diego, El Trigre Verón, El Trece / Monzón, Telefe

Serrano, Roly, La 1-5/18

Actriz de reparto

Bredice, Leticia, La 1-5/18

Castiglione, Sofía Gala, El Trece y Telefe

Raggi, Florencia, Pequeña victoria

Autor /guionista

El Tigre Verón, Germán Maggiori – Marcos Osorio Vidal

La 1-5/18,L lily Ann Martin – Jessica Valls – Marcelo Nacci

Pequeña victoria,: Érica Halvorsen – Daniel Burman

Revelación

Darío Barassi, El Trece

Jey Mammón, América

Mau y Ricky, Telefe

Director

Caetano, Adrian, Apache

Ibáñez, Alejandro y Nisco, Jorge, La 1-5/18

Taratuto, Juan, Pequeñas victorias

Labor periodística masculina

Rodolfo Barili, Telefe

Nelson Castro, El Trece

Jorge Lanata, El Trece

Labor periodística femenina

Marisa Andino, El Nueve

Soledad Larghi, América

Silvia Martínez Casina, El Trece

Cristina Pérez, Telefe

Labor humorística

Martín Campi, Flor de equipo

Roberto Moldavsky, Trato Hecho

Patricio Muzzio, La Peña de Morfi

Producción integral

La 1-5/18, El Trece

La Voz Argentina, Telefe

Masterchef Celebrity, Telefe

Panelista

Martín Candalaft, América

Paulo Kablan, Telefe

Yanina Latorre, El Trece

Cronista - movilero

Guillermo Panizza, Telefe

Fabián Rubino, América

Santiago Zeyen, El Trece

Viajes / turismo

Selfie, América

Por el mundo, Telefe

Resto del mundo, El Trece

Musical

Festival país, TV Pública

La Peña de Morfi, Telefe

Los Mammones, América

Pasión de sábado, América

Deportivo

El show del fútbol, América

Pasión por el fútbol, El Trece

Que vuelvan los potreros, TV Pública

Cultural / Educativo

Ambiente y medio, El Nueve

Archivo de la emoción argentina, TV Pública

Filmoteca, TV Pública

Gastronomía

Cocineros argentinos, TV Pública

Cucinare, El Trece

Qué mañana, El Nueve

Aviso publicitario (producto)

Cuarentennials (easy) – don

Todo es mejor en blanco y noire (stella artois) – gut

Veo, veo (flow) – don

Spot Institucional

Infinia, nueva formula (ypf) – liebre amotinada

Esenciales (mercado libre) – gut

Payada (proyecto colectivo liberal) – together with