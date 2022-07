Grave denuncia de Marina Calabró contra Andy Kusnetzoff y Telefe: "Una maldad"

Marina Calabró hizo una explosivo comentario contra Andy Kusnetzoff y la producción de Telefe por haber maltratado a un invitado de PH Podemos Hablar.

Marina Calabró hizo una grave denuncia contra Andy Kusnetzoff. La periodista y panelista acusó al conductor de haber destratado a una de las invitadas de PH Podemos Hablar, programa transmitido por Telefe, que tuvo lugar el pasado domingo 3 de julio.

En uno de los tramos del ciclo televisivo, Andy invitó a que los famosos que tienen fobias den un paso al frente. Sofía "Jujuy" Jiménez compartió su experiencia y reveló que padece de tripofobia. "No puedo ni verlo", resaltó. Y fue Calabró la encargada de explicar en qué momento no cuidaron de la modelo.

"La maldad, la malicia, la cosa ya indescriptible que se maneja en la producción de ‘PH’ no tiene nombre", señaló la panelista del programa Lanata Sin Filtro, por Radio Mitre. Y advirtió que tanto Andy como la producción de PH "no van a parar hasta que no haya un desmayado en pleno estudio!".

Completamente indignada por la situación, Marina Calabró precisó: "Pero son tan amorosos en la producción de PH que, mientras ella hablaba de su tripofobia, le pusieron en los paneles led del fondo todos circulitos de distintos tamaños, pegaditos". Y se mostró compungida por lo que vivió "Jujuy" Jiménez: "¡Pobrecita! Ella hizo referencia a eso, dijo '¡Esto no era así, me lo hicieron a propósito!'".

A modo de conclusión, Marina disparó contra Andy Kusnetzoff con un filoso comentario: "Después dicen que Andy no es malo, que es un chico buenísimo, que no hace chimentos ¡Ni en las épocas más truculentas de Intrusos nos hubiéramos animado a tanto!".

Qué es la tripofobia y los síntomas

La tripofobia es el temor, repulsión o malestar frente a la exposición a estructuras o superficies agujereadas. En síntesis, es el miedo al observar o estar cerca de agujeros, de orificios o rectángulos pequeños. Aquellas personas que sufren de este tipo de fobia suelen padecer síntomas como comezón, hormigueo, temblores. En casos más graves, puede producir náuseas, aumento en los latidos del corazón o ataques de pánico.

El testimonio de Sofía "Jujuy " Jiménez al revelar que sufre de tripofobia

Sofía "Jujuy" Jiménez reveló que hace años que padece una extraña fobia que, a su vez, la comparte con su hermana. En este contexto, la influencer también reveló que, en situaciones extremas, esta fobia suele generarle malestares de salud.

"Sufro de tripofobia. Pensarlo me da como impresión. Es cuando tenés círculos, uno al lado del otro, pegaditos y lo ves como muy de golpe", contó Sofía "Jujuy" Jiménez y ejemplificó al referirse a los tentáculos del pulpo. "Cuando ves uno al lado del otro, pero chiquitito te genera arcadas, ganas de vomitar y no podés verlo", aseguró.

En ese sentido, "Jujuy" Jiménez sentenció al contar que su hermana también sufre lo mismo, pero a veces mucho más intenso. "Ella la pasa mal en serio, la he visto vomitar de lo mal que la pasa", aseguró.