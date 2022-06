Grave denuncia contra una estrella de El Hotel de los Famosos: "Se metió borracho en la cama de las chicas"

Un participante de El Hotel de los Famosos (El Trece) fue denunciado de acoso por sus compañeros: de quién se trata.

Yanina Latorre emitió una fuerte acusación contra un participante de El Hotel de los Famosos, el reality de El Trece. Ahora que terminaron los rodajes, salieron a la luz varias polémicas que no fueron emitidas en pantalla para cuidar a los participantes, como situaciones muy graves de acoso y violencia.

Kate Rodríguez, "El Pato" Galván y Mónica Farro, exparticipantes del reality, fueron invitados al piso de LAM (América TV) para revelar todo lo sucedido. A Yanina le llegó información justo mientras estaba conversando con ellos en vivo y la leyó en voz alta: se trataba de una denuncia de acoso contra un participante. Según esta fuente, una noche este hombre se emborrachó, se metió en la cama de dos compañeras y se empezó a sacar la ropa sin su consentimiento.

“Un participante hombre, del que no voy a decir el nombre, le tocó la cola a Emily y no salió al aire. Y vos, Moniquita Farro, estabas al lado y lo viste. Después de tirarle el ‘cuerito’ le metió un chirlo. Eso no fue al aire”, leyó Latorre, y Kate sumó que "en otro episodio pasó exactamente lo mismo con Melody Luz la primera semana del programa".

Se trata de Walter Queijeiro, periodista deportivo de 47 años. De acuerdo con la información que le llegó a la esposa de Diego Latorre, Walter se puso "totalmente borracho, se metió en la cama de Silvina Luna y de Majo Martino y las chicas no podían sacarlo". Además, detalló que "se llegó a sacar el cinturón, el pantalón y la remera”.

"Es verdad", acotó Kate. Latorre reflexionó que, a diferencia de lo que dice la producción, no es un reality genuino ya que hay muchas cosas que no se muestran en pantalla para cuidar a los participantes. "En cualquier otro reality, como Gran Hermano, cuando se zarpaban y se emborrachaban en fiestas lo mostraban", señaló Ángel de Brito, y "Pato" Galván le dio la razón: "Todos tenemos algo que quizás no nos gustaría que se vea y la producción elige no poner. Es verdad eso, a la mayoría nos han cuidado".

Las denuncias contra Martín Salwe, participante de El Hotel de los Famosos

Otro participante de El Hotel de los Famosos que recibió múltiples denuncias es Martín Salwe: varios lo acusaron de haber hecho bullying y de haber acosado sexualmente a distintas personas. Incluso Fran Mariano, exparticipante de Cuestión de Peso, reveló que fue acosado por Salwe en una oportunidad. "Este pibe me tocó la cola dos veces sin mi consentimiento. Lo tuve que hablar con una amiga por lo mal que me sentí", relató el joven.

Teniendo en cuenta que Martín también fue denunciado de acoso por Leo García, sumó: "Para mí, ese tipo tiene que estar denunciado en el INADI y en la Fundación Igualdad porque es un violín en potencia. Es fuerte porque está en la televisión un degenerado. La gente no tiene que seguir a esa persona porque no tiene nada bueno para ofrecer".