Grave denuncia contra Tamara Báez: el descargo de la novia de L-Gante

Tamara Báez, la novia de L-Gante, fue acusada de haber cometido un robo. Rápidamente, la noticia ganó una gran repercusión en las redes sociales y en los programas de espectáculos. Al enterarse, Tamara publicó un feroz descargo en su Instagram para defenderse de estos rumores.

Una mujer externa al mundo de la farándula acusó a Báez de haberle robado uno de sus objetos personales. La noticia llegó a Crónica TV y Tamara se defendió fervientemente de estas versiones. Además, señaló a la denunciante como “una mentirosa”.

La situación se dio a partir de un incidente vial mientras Tamara estaba en su auto con L-Gante. Casi de inmediato, se filtró en las redes un video del momento de la pelea. Según contó la novia de L-Gante, la mujer estuvo a punto de chocarlos en dos ocasiones diferentes. Horas después de lo ocurrido, la acusó de haberle robado unos anteojos y de haberle rayado el auto.

Historia publicada por Tamara Báez en su Instagram.

“¡Mentirosa! No amor, yo no robo, él me compra todo lo que quiero. Y encima ¿hacer esto después de que casi nos chocás dos veces? ¿Qué le pasa a la gente? Andá a laburar si querés plata, querida. Y aprendé a manejar también. Qué ganas de jodernos siempre”, se quejó la influencer a través de sus historias de Instagram.

La polémica entre Tamara Báez, la novia de L-Gante, y Analía Franchín

Recientemente, Tamara también protagonizó un fuerte cruce Analía Franchín. Todo comenzó cuando la novia de L-Gante compartió en Instagram con mucho entusiasmo que por fin se había atrevido a hacerse un retoque estético en las cejas. “Les quiero contar que, después de tanto tiempo, me animé a hacérmelas. El efecto sombra es lo más”, compartió en sus redes.

Al ver su cambio de look, Franchín comentó sin tapujos que le recordaba a Frida Kahlo. Además, también le criticó las uñas esculpidas largas, otra moda muy reciente entre las jóvenes de la edad de Tamara. “Muñecas, aunque sigan, Frida hay una sola”, opinó la mediática. En respuesta, la influencer le dijo: “Y Tamara hay una sola. No entiendo por qué la señora sube esto”.

Completamente extrañada por el hecho de que una mujer de su edad hiciera comentarios negativos sobre su apariencia, Báez le señaló: “A esa edad póngase a jugar con sus nietos. Salga del Instagram si lo va a usar para criticar. No se usa más. Ya pasó eso de criticar. Las uñas también. 2022, acostúmbrense a las uñas así”.