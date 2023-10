Grave denuncia contra Got Talent que compromete a Telefe: "Muy injusto"

La madre de un menor de edad que participó de Got Talent Argentina denunció la dura situación que vivió su hijo con la producción.

Got Talent Argentina es un programa de televisión emitido por Telefe que invita a diferentes personas a mostrar cualquier tipo de talento o habilidad especial. A pesar del gran éxito del programa, se dieron a conocer fuertes denuncias de varios participantes que pasaron por el programa. En sus relatos, estas personas aseguran que el canal de las tres pelotitas no cumplió con el acuerdo preestablecido. Durante las últimas horas, la madre de un menor de edad hizo un contundente descargo sobre los manejos que la señal tuvo con su hijo. Su testimonio se volvió viral en las redes sociales y miles de seguidores del programa reaccionaron indignados.

El pasado martes 3 de octubre, una joven llamada Esperanza Careri denunció que Got Talent estaría armado. Aunque logró cautivar al público con su talento, la joven fue eliminada apenas después de su primer paso por el programa, y de un día para el otro, la producción la dejó afuera sin previo aviso. Días después, la madre de Marcos Díaz Busto, María Rosa Busto, aseguró que la producción nunca emitió la performance de su hijo, a pesar de que en el contrato le prometieron hacerlo.

Después de su primera presentación, el jurado eligió a Marcos Díaz para pasar a la segunda ronda. Sin embargo, para sorpresa del joven, la producción lo eliminó a último momento. En diálogo con PrimiciasYa, su madre reveló, con una gran tristeza: "Marcos participó y grabó el 15 de mayo haciendo un tributo a Michael Jackson. Esperamos hasta el último día para que pasen al aire su actuación, que fue el domingo, y no lo pasaron".

Según la mujer, hicieron una fila de ocho horas para audicionar, pero todos los esfuerzos fueron en vano. "No pasaron nada de lo que Marcos grabó", se lamentó. Además, agregó que un miembro del jurado en particular lo destrató: "Mi indignación también es porque Emir Abdul tuvo palabras muy feas hacia él, fue el único que no lo eligió. Igual, yo pensé que lo iban a editar a eso pero que lo pasarían al aire. También a otros participantes le pasó lo mismo y estamos en contacto para hacer una queja entre todos".

Además, la madre de Marcos destacó que en el contrato que habían firmado decían "que quizás la producción decidía, por más que tengan los cuatro sí del jurado, a quién elegían para que pasen a la otra etapa". Sin embargo, le habían dicho que de todas maneras, "todo lo grabado se iba a pasar al aire". "Perdimos dos días para ir a grabar a Martínez y no pasaron nada. Estoy muy dolida con cómo se manejaron y las cosas que hicieron. Eso no se hace", sumó María Rosa, angustiada.

Cuando le preguntaron si la producción se contactó para pedirle disculpas o resolver el problema, la mujer manifestó: "Todavía no hablé con nadie ahora de la producción porque estoy tan enojada que no quise. Tengo varios números de productores pero no sabés con quién hablás. La última vez que hablé fue cuando me llamaron ellos y me dijeron que Marcos no iba a grabar pese a que había pasado a la próxima etapa".

Por último, aseguró que "hay alrededor de 10 chicos más a los que les pasó lo mismo". "Es muy injusto. Un chico de Salta invirtió más de 100 mil pesos para participar y también le pasó lo mismo. No puede ser que jueguen con la ilusión de la gente y con chicos menores", cerró, indignada.

La fuerte denuncia de Esperanza Careri contra Got Talent

Esperanza Careri, quien pasó por el programa una vez, hizo un descargo en sus redes sociales para contar su situación. "Me dicen que ya está todo grabado y que no me van a ver en televisión. Yo estaba intentando ponerle filtros a la situación, pero no me van a ver y ni siquiera me van a dar la posibilidad de esa 'revancha' que dicen que estoy teniendo", comenzó diciendo la joven.

Luego, agregó que la producción le avisó que había quedado afuera. "¿Por qué me pasan? No lo entiendo. Y sin avisarme, cero tacto, cero humanidad", se preguntó, angustiada. "Y ahora yo, que estoy intentando salir de una muy difícil, metiéndole ficha a mi proyecto personal, con mis canciones, con la música que es mi sueño, esto me tira para atrás. Porque a mí me cuesta un montón", se lamentó. Además, detalló los malos tratos que recibió por parte de la producción: "A mí no me trataron bien, y cuando estuve en La Voz tampoco. Hubo momentos muy feos y mucha mano negra, mucha cosa por detrás, horrible”.