Grave acusación de las abogadas de Gianola: "Las dos renunciamos"

Las letradas dieron a conocer los motivos por los que se alejaron de la causa del actor denunciado por abuso sexual.

Las abogadas defensoras de Fabián Gianola, Evelyn Gabriela Andriozzi y Stella Maris Tomizzi, renunciaron a sus puestos y se expresaron en los medios sobre los motivos por los que decidieron correrse de las causas por abuso sexual y violación que enfrenta el comediante.

"Renuncio por cuestiones netamente personales y no en relación a mi cliente, a quien estimo, pero discrepo con el otro defensor, el Dr. Tenca. Renuncio al cargo por distintos motivos", comenzó su descargo Tomizzi, sin dar a conocer datos concretos sobre la razón por la que se desvinculó de esa causa, aunque luego ofreció algunos.

La letrada dejó en claro que el mayor motivo por el que se retira del caso tiene que ver con lo económico. "Principalmente porque no se cumplió con el pacto cuota litis, el honorario, y además por cuestiones personales, en relación al otro abogado", enunció Stella Maris y cerró con una fuerte crítica a un colega suyo que trabaja para el actor de Tus Ojos Brillaban: "Es ultra machista y discrepamos completamente en todo. No soporto esa manera de discriminación hacia la mujer, es más fuerte que yo".

Por su parte, Andriozzi, también en diálogo con el periodista Pampa Mónaco, informó sobre su retiro de la causa y escribió: "Las dos renunciamos, yo soy socia de la Dr. Tomizzi. Ninguna de las dos queda trabajando en la defensa de Fabián".

El enojo de Flor de la V con una de las abogadas de Gianola

Después de que la abogada Stella Maris Tomizzi se refiriese a las nuevas normas de género en la Justicia como desfavorecedoras para los hombres, Flor de la V la frenó en medio de una entrevista en Intrusos. "Sabe una cosa, Doctora, hay algo que me pasa y me atraviesa. Lamentablemente, acá estamos escuchando a mujeres que compartieron el escenario trabajo con su defendido y que cuentan una situación personal desagradable", comenzó la conductora de TV. "Conozco muchos compañeros, y les puedo asegurar que hay muchos de los que no se habla así, eso es alarmante".

"Entiendo a dónde quiere llevar el caso de su defendido, pero para mí las evidencias lo dejan muy expuesto", enunció la madre de Isabella y Paul Goycochea y dio por terminada la entrevista, ya que no soportó las justificaciones que la letrada ponía a las conductas del actor que tiene múltiples denuncias en su contra por actitudes de acoso y abuso sexual.