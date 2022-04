Grave acusación de Beto Casella tras la final de MasterChef: "Tengo códigos"

Polémica acusación de Beto Casella que salpica a Mica Viciconte. El conductor de Bendita disparó contra MasterChef Celebrity.

Beto Casella habló sobre la final de MasterChef Celebrity y generó polémica al pronunciarse sobre el triunfo de Mica Viciconte. En Bendita, el conductor aseguró haber dado pistas los días anteriores dando a entender que la pareja de Fabián Cubero ganaría el certamen.

“Los programas de espectáculos querían que gane Mica así tenían una semanita para picantear. Ahora van a estar con móviles, esperándolas y todo eso ¡Igual cómo se alargó esta vez! Cuando empezó el programa estaban de novios ella y Cubero, ahora ya están yendo a las charlas preparto”, ironizó Beto Casella. Acto seguido, el líder del prime time en El Nueve continuó fundamentando su versión.

Aclarando que no tenía favoritismos, Beto Casella sentenció: “Yo ayer dije que sabía quién iba a ganar, pero no quería soltarlo porque tengo códigos. ¿Por qué ella había ido a ‘PH’ y él no? Yo fui soltando pistas. Igual en las encuestas de las redes, daba la impresión que había más gente que quería que ganara el chico Fonzi. A nosotros nos daba igual”.

No ganó sola: Mica Viciconte recibió ayuda en la final de MasterChef Celebrity

Mica Viciconte ganó la final de MasterChef Celebrity el pasado lunes y dejó en el segundo puesto a Tomás Fonzi. Sin embargo, en las últimas horas se conocieron detalles de la ayuda profesional que recibió la mediática para preparar los platos de la última gala. De acuerdo a sus propias palabras, la ex Combate no ganó sola.

En su cuenta de Instagram, Mica Viciconte le dedicó cáldias palabras a Juan Graib, chef que la ayudó a diseñar el menú de la final y los pasos a seguir para que todo salga a la perfección. "Quiero agradecerte por haberme ayudado de verdad en esta final. Sin vos no lo podría haber hecho. Gracias por tu pasión en la cocina, por venir temprano y enseñarme tus técnicas. Gracias por estos platazos", sentenció la protagonista.

Mica Viciconte le dedicó cáldias palabras a Juan Graib.

Cabe destacar que Mica Viciconte no aseguró su presencia en MasterChef Celebrity al momento de recibir la propuesta. Según contó ella hace un tiempo, lo debió meditar bastante. "El día que me llegó la propuesta dudé mucho si aceptarla o no, porque esto significaba dejar otros trabajos en los que estaba súper cómoda. Me animé porque los desafíos en la vida están buenísimos, porque el que no arriesga no gana".