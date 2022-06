Grave acusación contra Martín Salwe: "Lo que sucede realmente"

Martín Salwe es uno de los participantes más polémicos y recibió una nueva acusación sobre su participación en el reality.

Martín Salwe está nuevamente en el foco de la polémica por las acusaciones que recibió en las últimas horas. El participante de El Hotel de los Famosos fue señalado por usar una estrategia errónea dentro del reality. De hecho, la opinión de los televidentes le juega en contra ya que no logran empatizar con el locutor al ver su comportamiento.

En esta oportunidad fue Nadia Epstein, exparticipante de Gran Hermano y ferviente rival de Marianela Mirra, quien dio su punto de vista respecto de cómo se manejan cada uno de los concursantes de El Hotel de los Famosos. En diálogo en el programa Por Si las Moscas de La Once Diez, la periodista hizo un análisis bastante afilado sobre Martín Salwe: "Es el pibe del manotazo de ahogado, no sabe ni para dónde va. Cree que estar con una y con otra como con Silvina Luna y Emily Lucius, lo va a beneficiar, pero no pasa eso. Creo que es un pibito de los mandados”.

De esa forma, la mujer que estuvo encerrada en la casa más famosa del país dejó en claro que la estrategia de Martín Salwe es mala, y que en el intento de buscar una compañera dentro del hotel que lo ayude a avanzar en el juego, queda mal. Nadia Epstein aseguró que según su analisis, los que mejor juegan son Álex Caniggia y Melody Luz. En relación al juego de la bailarina expresó: "Está pasando desapercibida pero el juego adentro lo está haciendo bien".

Sin embargo, a pesar de su visión positiva sobre el juego de la pareja, el preferido de la exparticipante de Gran Hermano es Locho Loccisano: "Es mi favorito, pero no me gusta que está jugando un poquito a la lástima, y lo digo porque lo conozco. La edición sí te puede ayudar o perjudicar, pero la esencia es la tuya y la edición juega con lo que sucede realmente".

Nadia Epstein.

Nadia Epstein disparó contra Sabrina Carballo

La exparticipante de Gran Hermano también se refirió a Sabrina Carballo de manera muy crítica: "Es infumable. Es la típica solterona que no soltó el pasado, cuando Chanchi Estévez le dice que lo deje en paz. Dice que quiere las cosas en la cara, pero cuando se las dicen en la cara no se lo banca, discute, pelea y se enoja".

Como si eso fuera poco, Nadia Epstein manifestó: "A Gran Hermano sólo iría de nuevo si me ofrecen mucha plata. Si me ven encerrada otra vez, sepan que es porque estoy ganando bien. A El Hotel de los Famosos sí iría porque ahí me gustaría poder armar estrategias, complots, poder votar cara a cara. Sería feliz".