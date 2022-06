Grave acusación contra Maju Lozano tras su pelea con Lío Pecoraro: "Me dolió"

La conductora de televisión recibió una dura denuncia pública que la relacionó con echar a un compañero de trabajo. Maju Lozano fue acusada de desvincular a Lío Pecoraro de Todas Las Tardes.

Maju Lozano fue acusada por el periodista Fernando Piaggio de hacer que echaran a Lío Pecoraro de su programa de El Nueve. El comunicador aseguró que la conductora decidió no incorporar a Pecoraro en Todas Las Tardes cuando éste se recuperó tras su lucha contra la leucemia.

"El que lo conoce a Lío sabe que él todo el tiempo quiere laburar. En los peores momentos también, cuando estaba luchando por su vida. Durante todo el tiempo, y saco al canal del medio, le decían 'Lío, te estamos esperando. Lío tenés tu lugar'", comenzó su descargo Piaggio en diálogo con LAM. Y agregó: "Después vino el trasplante de médula y él seguía esperando. Pero le decían, 'te esperamos. ¡Sos un guerrero!'".

Piaggio reveló que una semana antes de su regreso Lío Pecoraro fue informado que no sería parte del ciclo. "Humanamente no se portaron bien con él. La que no quería que esté a su lado es Maju Lozano. Lo triste es que están los audios, hay material. No puso los ovarios que tenía que poner. A mí me dolió", añadió el periodista y concluyó al contar que Pecoraro nunca perdió contacto con sus compañeros de Todas Las tardes durante su internación.

La pelea entre Maju Lozano y Susana Roccasalvo por Lío Pecoraro

La conductora de Implacables denunció a Pecoraro por generarle interferencias en sus salidas al aire desde Zoom en plena cuarenta estricta. "Le llegaban mensajes y llamadas que le cortaban la comunicación permanentemente", expresó el periodista Rodrigo Lussich sobre una táctica que habría tenido Lío para boicotear a Roccasalvo. "Maju le pidió disculpas a Susana Roccasalvo porque, en su momento, ella salió a favor de Lío Pecoraro", agregó el conductor.

"En algún momento hubo algo, un desencuentro. Y justo me la encontré y estuvimos charlando largo y tendido, aclarando", comenzó su descargo Maju Lozano sobre el momento en que le pidió disculpas a Susana Roccasalvo en los Martín Fierro 2022, ya que la Justicia le dio la razón a ella. "Le dije que lo quería hacer públicamente pero sentía que primero tenía que ser personalmente, porque yo sentía que se lo merecía. Esas cosas del destino que nos encontró, pudimos charlar un montón, me escucho; cosa que realmente agradezco mucho porque siento que fui muy dura con Susana", reconoció Maju Lozano en su programa de TV sobre lo que muchos interpretaron como una de las razones por las que Pecoraro no volvió al ciclo.