Gran Hermano y una histórica sanción en doce años de programa: la casa quedó en shock.

La producción de Gran Hermano tomó una drástica decisión con los participantes que siguen en la casa y les impuso una histórica sanción en más de doce años de programa. Los concursantes tuvieron una actitud que fue muy repudiada por el público y desde la producción del ciclo decidieron comunicarles la drástica medida que tomaron al respecto.

Resulta que este jueves, los concursantes decidieron abandonar la prueba semanal por el presupuesto a poco menos de dos horas de haberla iniciado. La misma consistía en realizar un caminó de dominó por toda la casa y lograr que las fichas se cayeran consecutivamente. Sin embargo la frustración les ganó y decidieron dejar la prueba de lado creyendo que obtendrían el 50% del presupuesto total, pero esta actitud no le gustó ni al público ni a la producción, motivo por el que tomaron una determinante decisión.

Según comunicó Santiago del Moro a penas empezó el programa, "es la primera vez desde 2012 que los participantes abandonan una prueba semanal". Por este motivo, Gran Hermano consideró que "no estaban honrando la casa" y decidió sancionarlos: la próxima semana, solo podrán usar el 25% del presupuesto total y habrá dos eliminados en la jornada del domingo. De esta manera, habrá muy poca comida en la casa y, aunque se vayan dos personas, siguen siendo muchas bocas que alimentar, motivo por el que aumentará la tensión en la casa.

Sin embargo, hay mucha controversia al respecto, ya que la semana pasada los participantes hicieron una mala compra en el supermercado y la comida empezó a escasear. Esto, además de causar peleas, desembocó en la descompensación de Martina, quien terminó por desmayarse en la cocina.

"No tengo": la revelación íntima de Ezequiel de Gran Hermano que sorprendió en Telefe

Gran Hermano 2025 llegó a la pantalla de Telefe a principios de este mes y desde entonces varios concursantes generaron empatía en la gente. En ese sentido, Ezequiel era uno de los que todavía no se había abierto sobre su vida íntima pero recientemente lo hizo en diálogo con Chiara.

El joven de 24 años que es oriundo de la ciudad bonaerense de Ramos Mejía se sinceró sobre cómo vive su sexualidad dentro de la casa, en relación a la gran cantidad de cámaras que hay en el reality show. "No tengo deseo sexual desde que entré a la casa. Se me fue la libido", comenzó su descargo el participante de Gran Hermano.

"Antes no me pasaba. Afuera, en mi vida, siempre estuve al palo. Acá los veo a todos como amigos. Me gusta alguien acá, pero no tengo deseo sexual. Es por la exposición", comentó el participante de la actual edición de Gran Hermano. Por su parte, su interlocutora analizo la situación planteada por su compañero y le señaló que seguramente su falta de lívido se deba a la masiva exposición de todo lo que hacen dentro de la casa de Telefe.