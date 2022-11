Gran Hermano: Thiago y Daniela chaparon en vivo y estallaron los memes

La pareja terminó de consolidarse dentro de la casa y las redes no les tuvieron piedad a la horas de hacer chistes.

Luego de varias semanas de idas y vueltas, Thiago y Daniela consolidaron de amor en Gran Hermano y, por pedido de Santiago Del Moro, se dieron un apasionado beso frente a las cámaras. Sin embargo, la pareja protagonizó un polémico momento al tener todas las cámaras enfocando su chape y fueron los protagonistas de ingeniosos memes en las redes sociales.

Una vez que Thiago pasó a la ronda final para competir por el liderazgo de la semana con Maxi y Alexis "El Conejo", Daniela le prometió a Santiago Del Moro que "le daría un pico al joven de 19 años si ganaba la prueba. Luego de una reñida competencia, Thiago se consagró como el líder de la semana y la participante cumplió su promesa enfrente de todos sus compañeros.

Y aunque si bien la pareja demostró haber disfrutado del beso, los internautas no le tuvieron piedad y realizaron cientos de memes en Twitter. Ahora que Thiago es el líder de la semana, no solo cuenta con inmunidad sino que también tiene el beneficio de poder salvar a un participante de la placa.

Los memes por el beso de Thiago y Daniela

Gran Hermano: Romina enfrentó a Agustín con un picante reclamo

Romina Uhrig explotó contra Agustín "Frodo" Guardis en Gran Hermano y lo enfrentó con un picante reclamo. La exdiputada confrontó a su compañero y lo trató de "baboso", además de criticarlo por dos actitudes que tuvo en las últimas horas, una contra Alfa y otra contra ella misma.

Romina le contó a Julieta Poggio que decidió enfrentar a Agustín después de enterarse que "Frodo" la había denunciado en el confesionario. Es que Guardis le pidió a Gran Hermano que sancionara a la exdiputada por llamar "degenerado" a Alfa, explicando que se trataba de una agresión y debían penarla según indicaba el reglamento del reality.

Enterada de esta situación, Romina enfrentó a "Frodo" y le hizo un fuerte reclamo, según le contó la propia participante a Julieta Poggio más tarde. "Mirá Agus, te quiero preguntar. Sé que sos medio baboso pero no pensé que eras un come cabezas", comenzó contándole la exdiputada a su compañera, que la interrumpió con una carcajada por calificar de "baboso" a Agustín.

"Me llegó el comentario que fuiste al confesionario que fuiste a quejarte sobre mí de lo que yo hice y la verdad, vos y yo éramos de los que hablábamos con Alfa", siguió Romina en su charla con Julieta. Pero la exdiputada recibió una respuesta poco satisfactoria por parte de su compañero de Gran Hermano: "Me negó todo, entonces en un momento estaba con Alfa en la cocina y le conté. Me dijo que no era así, que es un mentiroso".