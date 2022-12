Gran Hermano sancionó a un participante y lo mandaría a placa: "Me lo dijeron"

En Gran Hermano decidieron sancionar a un participante por haber violado las reglas del juego, por lo que lo mandaron a placa. Quién es el primer nominado del programa de Telefe.

En Gran Hermano tomaron una drástica decisión. En la jornada del pasado miércoles 21 de diciembre, un participante le avisó a algunos de sus compañeros que fue sancionado y que quedó automáticamente nominado en la próxima gala de Telefe.

La protagonista en cuestión es Coti Romero, que en las últimas horas le comentó a Alexis "Conejo" Quiroga que es la primera participante nominada. El hecho tuvo lugar en uno de los cuartos, donde la correntina expresó: "Ya le dije a Thiago y te lo digo a vos..., me van a sancionar. Voy a estar en placa seguramente la semana que viene. No pude votar, no me dejaron votar".

"¿Y por qué vas a estar en placa? ¿Por eso?", le consultó "Conejo", quien se mostró sorprendido. "Y porque me dijeron que no podía contar nada de la conversación que tuvimos ahí adentro ". Consciente de que Thiago estaba escuchando, Coti lo culpó: "Porque él (Thiago) me estaba diciendo que yo la había votado a Juli, yo le quería decir que no y no había forma...".

Coti Romero, participante de Gran Hermano, advirtió que ya está nominada.

Inmediatamente después, la producción de Gran Hermano cortó la transmisión del momento en Pluto TV para que la gente no pueda enterarse más detalles sobre la situación de Coti dentro de la casa.

Julieta dijo lo que todos piensan de Coti en Gran Hermano

Julieta Poggio disparó con todo contra Coti Romero luego de la traición denunciada en la casa de Gran Hermano por haberla nominado a ella y a Daniela Celis. Cuando le tocó elegir qué exparticipante quería que vuelva al reality show, le dedicó unas contundentes palabras a la correntina.

Julieta Poggio no dudó y votó a Daniela Celis para que vuelva a Gran Hermano. "No se fue ni hace una semana y ya la extraño. Me encantaría que vuelva, me falta gente en quien confiar acá adentro y ella era alguien muy especial para mí", expresó la participante de 20 años.

En ese momento, se tomó un tiempo para darle con todo a Coti. "Me encantaría ver cómo hace la traidora y falsa de Coti para mirarla a los ojos cuando entre. Me encantaría que vuelva para cerrarle bien la boca. Se lo merece, los votos podrían llegar a dar", lanzó.

"Dale reina que ya te estoy visualizando entrando con la valija", concluyó Julieta, ansiosa por la vuelta de su amiga. El repechaje estuvo muy peleado, ya que hubo empate entre Daniela, María Laura y Juliana, y como Alexis tenía que definir por haber sido el líder de la semana, tomó la decisión de votar a Juliana.