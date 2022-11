Gran Hermano: reapareció Marianela Mirra y destrozó a La Tora

La ganadora de Gran Hermano 4 fue contundente en su descargo en contra de Lucila. Marianela Mirra se sumó a la ola de odio contra "La Tora" por sus actitudes entro de la casa de Telefe.

Marianela Mirra soltó una contundente frase sobre Gran Hermano, haciendo una clara alusión a Lucila "La Tora". La ganadora de la edición de 2007 del reality show de Telefe comparó a la actual concursante con Nadia Epstein, su enemiga histórica, según un análisis de la periodista e influencer Juariu.

"Volvió en rubia la maldita", escribió Mirra en una de sus historias de Instagram, seguido por una serie de emoticones de risa. Juariu hizo un profundo análisis sobre estas declaraciones desde su cuenta y señaló que la ganadora que le hizo la espontánea a Diego Leonardi encuentra similitudes entre las actitudes de "La Tora" con las de Epstein en 2007.

Nadia Epstein fue la participante menos querida de su edición y tiene un récord por ser la eliminada con más votos negativos. La concursante obtuvo el 91.9% de los votos en su contra, mientras que el segundo puesto en ese ranking se lo quedó Juan Reverdito hace solo horas, ya que se fue de la casa con el 88.1%.

La fuerte respuesta de Marianela Mirra a Jorge Rial

"Este programa es una olla con una sopa, donde está lo que flota, que es lo primero que ves, lo que te llama la atención. Que son los personajes que hoy ya son polémicos. Marianela era intrascendente hasta que hizo la espontánea (a Diego Leonardi, con quien era compinche dentro de la casa) y explotó. ¡Esos son los del fondo de la olla! Que todavía no los vimos, y no sabemos quiénes son", enunció en su descargo el periodista en su programa de C5N.

Mirra optó por responderle a Rial tras sus declaraciones y se despachó en sus redes: "Me analizás con quién me acuesto, gustos sexuales y ahora soy mala estratega. Limpiate la boca. Hoy te puedo decir yo a vos. No te quieren ni los perros. Pasó de moda la averiguación que querés llevar de la gente. Dejá vivir en paz". La icónica ganadora calificó al periodista con el que se la relacionó sentimentalmente en 2008 de rencoroso. Y cerró: "Seguís denigrando a las mujeres. Siempre podés ser un poco peor. Harta de gente como vos".

La espontánea de Marianela Mirra a Diego Leonardi

En la última etapa de la edición en la que participó, Marianela Mirra le hizo la nominación espontánea a Diego Leonardi, por lo que éste quedó en la palca de nominaciones y la gente votó para que se fuera. Eso atrajo público hacia la tucumana por sus habilidades estrategas y de esa manera resultó la ganadora de esa temporada.