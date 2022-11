Marianela Mirra pidió la eliminación de Thiago en Gran Hermano: "Un atrevido"

Marianela Mirra se metió en una de las más recientes polémicas de Gran Hermano y pidió la inmediata expulsión de Thiago Medina.

Marianela Mirra apuntó con todo contra Thiago Medina y pidió su inmediata expulsión de Gran Hermano. "Es un atrevido", disparó muy picante la ganadora de la cuarta edición del reality de Telefe. Además, Marianela también se quejó de las amenazas que recibió por parte de seguidores del joven participante de GH.

La casa más famosa del país no para de sumar fuertes polémicas desde que comenzó su presente edición en la pantalla de Telefe. En ese sentido, una de las últimas controversias tuvo como protagonista a Thiago Medina, que se acostó arriba de Agustín Guardis y lo tocó mientras dormía. El video se hizo viral inmediatamente y las reacciones en las redes sociales no tardaron en llegar, donde destrozaron al joven que trabaja en el Mercado Central.

Una de las figuras que dejó en claro su repudio fue nada menos que Marianela Mirra, ganadora de la cuarta edición de Gran Hermano. Lo primero que publicó sobre el tema fue un escueto pero contundente #FueraThiago. A continuación, Marianela dio más detalles de por qué reclamó la inmediata expulsión del joven participante.

"Mi argumento: es un atrevido. Lo que hizo con Agustín me resulta insoportable e inadmisible para mis ojos", disparó muy enojada la ganadora de Gran Hermano 2007, muy recordada por haber "traicionado" a Diego Leonardi. Pero eso no fue todo, porque Marianela también expuso a varios seguidores de Thiago que la amenazaron y los calificó de "mafia".

"Los insultos no me van a hacer cambiar de opinión", aseguró Mirra en otra historia de Instagram en la que también aseguró que no quería "figurar". Para cerrar, la ex Gran Hermano aseguró que ninguna amenaza la detendrá: "Amo el formato y voy a opinar cuando se me venga en ganas".

15 años después, Diego Leonardi confirmó lo que todos pensaban sobre Marianela Mirra

Diego Leonardi reveló lo que todos pensaban sobre Marianela Mirra. Luego de 15 años, donde ambos participantes de Gran Hermano fueron protagonistas de la edición 2007, el protagonista fue consultado sobre aquella "traición" en la que su compañera le realizó la nominación espontánea.

Lejos de polemizar y de despotricar contra Marianela Mirra, Diego Leonardi aseguró que siente amor por su excompañera y que ella es "una genia". Luego, explicó los motivos por los que cree que la cordobesa mereció el primer puesto en Gran Hermano: "Marianela fue la mejor jugadora mundial, no hubo nadie mejor que ella. No se mostró hasta último momento, durante cuatro meses de programa la mina se la bancó”.