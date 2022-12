Gran Hermano: quiénes son Ariel y Camila, los nuevos participantes que entran a la casa

Tras el anuncio de Santiago del Moro con el sobre dorado, se conocieron las identidades de los dos nuevos participantes que entraron a la casa de Gran Hermano.

Gran Hermano (Telefe) entró en una nueva fase y sumó a nuevas caras a la casa. Quiénes son Ariel Ansaldo y Camila Lattanzio, los "hermanitos" que intentarán ganarse el corazón de los televidentes y hacer buenas migas con el resto de los participantes, para así conseguir un lugar en la final del juego.

Ariel Ansaldo - 45 años

En su presentación, Ariel Ansaldo indicó: "Era muy fachero. Y bueno, pasó la vida y las harinas. Me he convertido en una inmadurez hermosa de 140 kg. Mi nombre es Ariel Ansaldo, tengo 45 años y soy de Berazategui. Licenciado en Comunicación Social, estudié teatro, coordiné viajes de egresados. En plena pandemia armamos El quincho de Ansaldo, una parrilla donde la gente viene a comer y a psicoanalizarse. Quiero entrar a la casa para hacer divertir a la gente y dejar de correr detrás de la gente. Me encanta reírme de mi mismo. Cuando entré a la casa, los voy a volver locos".

Además, el participante se considero "manipulador". Su presencia molestó a Alfa, quien se sintió intimidado por los conocimientos culinarios de Ariel y soltó un "me cagó la parrilla".

Camila Lattanzio - 21 años

En su presentación, Camila Lattanzio indicó: "Vengo a revolucionar la casa de Gran Hermano. Soy de Ituzaingó, soy pianista, toco hace 12 años música clásica pero en cuarentena me di cuenta que eso no era lo mío: a mi me gusta cantar cumbia. Soy vendedora de autos, hace unos meses falleció mi papá y me tocó hacerme cargo de la agencia de él".

Además, la participante indicó que tiene una hermana gemela, que es obsesiva por la limpieza y, por último, sumó que vive con un chancho como mascota.

Así fue la entrada de Ariel y Camila a la casa de Gran Hermano