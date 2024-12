Gran Hermano: quiénes fueron los dos eliminados en placa positiva.

A poco más de un mes de haber ingresado a la casa de Gran Hermano, las tensiones en la casa están más fuertes que nunca. Mientras que la convivencia ya se está volviendo un problema, cumplir las reglas también resulta difícil para todos, motivo por el que este domingo la producción decidió que dos participantes abandonaran la casa a modo de sanción.

Hace unos días atrás, Santiago del Moro había anunciado que en la semana entre fiestas la placa sería positiva y, por ende, todos estarían nominados. De este modo, quienes lograran mayor convocatoria por parte del público se asegurarían una semana más en la casa. Sin embargo, luego de que todos se negaran a cumplir la prueba semanal, la producción decidió que fueran dos los que se fueran de la casa, además de darles únicamente el 25% del presupuesto para hacer las compras.

En la jornada del jueves, algunos participantes bajaron de la placa, motivo por el que los nominados quedaron a definir entre: Martina, Claudio, Carlos, Sebastián, Ezequiel, Keila, Giuliano, Candela, Juan Pablo y Sofía. En este marco, Del Moro fue entrando a la casa para comentar quiénes estaban salvados: en primer lugar salió Martina , seguida de Claudio con el 17,6% de los votos positivos, Carlos con el 20%, Keila y Giuliano con el 30,2%.

De esta manera, la definición final se dio entre Ezequiel, Juan Pablo, Candela, Sebatián y Sofía, cuatro participantes que optaron por un perfil más bajo dentro de la casa y esta vez les jugó en contra. En seguida, Sofía y Juan Pablo salieron de placa y dejaron la decisión entre sus tres compañeros. Pasada la medianoche, se conoció que Candela y Ezequiel eran los nuevos eliminados de Gran Hermano en la primera placa positiva.

"No tengo": la revelación íntima de Ezequiel de Gran Hermano que sorprendió en Telefe

Gran Hermano 2025 llegó a la pantalla de Telefe a principios de este mes y desde entonces varios concursantes generaron empatía en la gente. En ese sentido, Ezequiel era uno de los que todavía no se había abierto sobre su vida íntima pero recientemente lo hizo en diálogo con Chiara.

El joven de 24 años que es oriundo de la ciudad bonaerense de Ramos Mejía se sinceró sobre cómo vive su sexualidad dentro de la casa, en relación a la gran cantidad de cámaras que hay en el reality show. "No tengo deseo sexual desde que entré a la casa. Se me fue la libido", comenzó su descargo el participante de Gran Hermano.

"Antes no me pasaba. Afuera, en mi vida, siempre estuve al palo. Acá los veo a todos como amigos. Me gusta alguien acá, pero no tengo deseo sexual. Es por la exposición", comentó el participante de la actual edición de Gran Hermano. Por su parte, su interlocutora analizo la situación planteada por su compañero y le señaló que seguramente su falta de lívido se deba a la masiva exposición de todo lo que hacen dentro de la casa de Telefe.