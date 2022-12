Gran Hermano: quién quedó en placa este miércoles 28 de diciembre

Los participantes emitieron sus votos en el confesionario y conformaron la placa de nominados para irse el próximo lunes 2 de enero.

Luego de la instancia de repechaje, Gran Hermano vuelve a su curso normal y una vez más los participantes empiezan a nominar para armar la placa de posibles eliminados del reality. Precisamente, este miércoles 28 de diciembre, los "hermanitos" emitieron sus votos en vivo y definieron a los candidatos a eliminación de la semana.

Esta gala de nominación cuenta con varias diferencias. En primera instancia, se realizó en vivo a diferencia de otras ocasiones en las que se pasaban las grabaciones ya editadas. Por otro lado, Camila no pudo ir a votar ya que fue sancionada por la producción tras haber filtrado información del exterior y le quitaron la oportunidad de nominar.

Además, la gala de eliminación se realizará, por única vez, el día lunes, ya que el domingo cae 1 de enero y se pospone por motivos festivos. Los televidentes tienen mucha expectativa por la gala de nominación, ya que allí saldrán a la luz las nuevas estrategias de los participantes luego del repechaje.

Quién quedó en placa

La definición se conocerá cerca de la medianoche, después de que todos los participantes emitan sus votos en el confesionario. Mientras tanto, quienes más se perfilan en las redes sociales para la gala de eliminación son Coti, Alexis "El Conejo", Ariel y Julieta.

Cómo votó cada participante

Maxi: le dio dos votos a Daniela y un voto a Walter "Alfa".

Julieta: le dio dos votos a Coti y uno a Agustín.

Coti: le dio dos votos a Walter "Alfa" y uno a Daniela.

Walter "Alfa": le dio dos votos a Ariel y uno a Coti.

Ariel: le dio dos votos a Walter "Alfa" y uno a Nacho.

Lucila "La Tora": le dio dos votos a Alexis "El Conejo" y uno a Ariel.

Alexis "El Conejo": le dio dos votos a Daniela y uno a Agustín.

Gran Hermano analiza una nueva expulsión de un participante: problemas en Telefe

La casa de Gran Hermano está muy movilizada. Luego de la expulsión a Juliana Díaz, y tras varias denuncias realizadas por parte de las redes sociales, se conoció que la producción de Telefe analiza la posibilidad de echar a otro participante del famoso reality.

Se trata de Daniela Celis, que el pasado lunes 26 de diciembre volvió a entrar a GH por medio del voto del público. La joven ingresó al reality con el objetivo de vengarse de Thiago Medina y, según indicaron diversas cuentas de Twitter, cometió varias infracciones: filtró información sobre lo que vio cuando se encontraba fuera de la casa.

"No entiendo por qué estás así con Thiago", le preguntó Romina Uhrig en el patio. Daniela dio a entender que no podía responder, pero luego dio un indicio claro de que fuera del programa vio algo que cambió todo por completo su mirada sobre el joven. "Ah, de eso les quiero contar un poco... mucho no les puedo decir, pero evidentemente todo es por algo".

"¿Habló boludeces de vos?", indagó Romina. Y finalmente, la mujer oriunda de Moreno (provincia de Buenos Aires) le aclaró: "No puedo decir eso, pero yo me fui enamorada y después...". Incluso, en otra escena que se pudo ver, Daniela cantó un tema en el que trató de responder qué le pasó con Thiago.