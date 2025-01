Gran Hermano: quién quedó eliminado este domingo 5 de enero.

Tras una intensa semana en Gran Hermano, en la que los diferentes grupos se van marcando más y la convivencia empieza a pesar, un nuevo participante quedó eliminado. Por decisión del público, un concursante quedó fuera de carrera y dejó un gran vacío en la competencia, ya que se trataba de una placa con jugadores importantes.

Esta semana dejó muchos vacíos dentro de la casa: luego de quejarse en repetidas ocasiones, Keila fue expulsada de la casa. Asimismo, Giuliano, el líder de la semana, decidió expulsar a Brian del juego pero sin saber que el participante regresará a la casa este domingo. Así las cosas, la placa para esta gala de eliminación quedó conformada por Lourdes, Sandra, Luca, Andrea, Petrona.

Unos minutos después de que empezara el programa, Del Moro entró a la casa para comunicar quiénes se salvaban, es decir, quienes menos cantidad de votos recibieron por parte del público. En primer lugar, Petrona salió de la placa con el 5,3% de los cómputos, a ella le siguieron Lourdes, y Andrea con 12,2% y 19,6% respectivamente. De este modo, el mano a mano quedó a definir entre Sandra y Luca.

Finalmente, Luca quedó eliminado del programa con el 53,8% de los votos en contra. Por su parte, Sandra se aseguró una semana más de competencia con el 46,2%. "Que locura", dijo al abandonar la casa y con la esperanza puesta en la instancia de repechaje, pese a que dejó a todos sus compañeros llorando.

Sorpresa en Gran Hermano por lo que revelaron de Ulises en la casa: "Se desata"

Ulises es uno de los personajes más controversiales dentro de la casa de Gran Hermano, debido a su espíritu ácido y sin tapujos a la hora de meterse en conflictos con sus compañeros. A pesar de esto, el cordobés tiene momentos en los que se vincula de manera distendida con sus compañeros y, en ese sentido, causaron repercusión las declaraciones de Giuliano sobre lo que notó en su conviviente.

El joven sorprendió a sus compañeros al revelar información de lo que pudo percibir en Ulises, en los momentos en los que éste se mostraría más descontracturado. "Ulises agarró Gran Hermano y dijo: ‘yo voy a mostrar lo que soy realmente’. No sé si en su pueblo mucha gente sabe de su elección", comentó ante Chiara Caversaschi, Claudio Di Lorenzo y Luca Figurelli.

"Yo le presté la maquinita para cortar el pelo. Se cortó el pelo del pecho y me dice: ‘no hay vuelta atrás después de esto’. El loco está con un revuelo de emociones", continuó su descargo Giuliano. Por su parte, Chiara analizó: "Cuando le preguntaron quién le gustaba, me nombró a mí. Me nombró a mí porque yo ya sé que no… y que era toda una pantalla porque no quería decir la verdad". Y Giuliano agregó que cree que Ulises usaría la casa para "destaparse".