Gran Hermano: quién hizo la espontánea este miércoles

Una nueva participante utilizó la herramienta y complicó a dos compañeros en la placa final.

Una nueva participante realizó la nominación espontánea de esta semana en Gran Hermano. Luego de la instancia de repechaje, los concursantes volvieron a nominar para definir la placa de la semana que dejará a un participante fuera el próximo lunes 2 de enero. Sin embargo, hubo dos "hermanitos" perjudicados con la nominación espontánea.

Durante la jornada del martes, Santiago Del Moro anunció que la nominación espontánea ya estaba hecha. En primer lugar, Camila se acercó al confesionario para hacer uso de esta herramienta, pero cuando terminó de nominar salió y le contó a sus compañeros, motivo por el que le anularon los votos y la producción volvió a habilitar la espontánea.

A diferencia de los votos regulares que los jugadores hacen cada miércoles, en los que le dan 2 puntos uno de sus compañeros y 1 a otro, con la espontánea -que la pueden hacer el primer participante que pida su uso en el confesionario- se puede dar 3 y 2 votos, respectivamente. Y aunque no parece mucho, un solo punto puede hacer la diferencia a la hora de armar una placa de nominados.

Luego de mostrar las nominaciones en vivo de los demás concursantes, la producción mostró el tape de la espontánea. Finalmente se conoció que Daniela utilizó la herramienta y le dio tres votos a Coti y dos a Thiago. "Por traición y juego. Acá estoy y vine a eso", mencionó entre los motivos que la llevaron a emitir estos votos.

Más sanciones en Gran Hermano: el complot que enciende las alarmas en Telefe

La casa de Gran Hermano está que arde tras una serie de sanciones que descolocaron a todos por completo. Julieta Poggio y Romina Uhrig preparan una jugada de cara a la gala de nominación, aunque puede considerarse como complot, por lo que Telefe evalúa otra sanción más.

La expulsión de Juliana Díaz de Gran Hermano, la sanción a Coti por leer un mensaje enviado desde afuera, la sanción a Camila por revelar información que no se podía decir y la analogía de Agustín Guardis con El Señor de los Anillos que alarmó a Telefe, fueron algunas de las situaciones polémicas en estos últimos días. A todo eso, se sumó una más que los fanáticos del reality show no dejaron pasar en las redes sociales.

"Las chicas tienen un plan en caso de que Conejo gane la prueba del líder: votar a Coti y Thiago. Si se concreta, computaría como complot", indicó un usuario de Twitter sobre lo que charlaron Julieta y Romina. "Si gana Cone, ya sabes por donde ir", le dijo la joven de 20 años a la exdiputada sobre la prueba de líder.

Independientemente de que nunca dijeron nombres, Gran Hermano podría tomar cartas en el asunto o mínimamente advertirlas, como lo hizo frecuentemente por distintas situaciones. Misma situación ocurrió con Conejo y Coti, a quienes se los vio escribiendo debajo de las sábanas. En medio del festejo consumado de la Navidad y el próximo por Año Nuevo, la casa está con muchas tensiones acumuladas.