Gran Hermano: qué nominado se salvó de la eliminación

Como cada jueves, el líder de la semana tuvo el poder de elegir a uno de los participantes en placa para liberarlo de la votación del público el domingo.

Luego de un mes de competencia, las reglas en Gran Hermano empezaron a cambiar para agilizar mucho más la competencia e incentivar a los enfrentamientos dentro de la casa. Uno de los cambios fue poner dos líderes semanales que tuvieran que ponerse de acuerdo y salvar a un solo concursante. Esta dinámica generó una gran tensión en la casa, pero finalmente se conoció al salvado de la semana.

La placa del miércoles 16 de noviembre quedó conformada por Lucila “La Tora”, Walter “Alfa”, Juliana y María Laura. Incluso, la producción anuló los votos de Coti y Alexis “El Conejo” tras acusarlos de complot, pero esto no afectó a la definición final de los nominados.

De los cuatro nominados, los dos líderes de la semana, es decir Nacho y Alexis “El Conejo”, tenían la posibilidad de salvar solo a uno. Ambos participantes forman parte de dos equipos distintos de competencia, motivo por el que había mucha incertidumbre en cuanto a la decisión a tomar. Luego de un complicado y complejo debate, los participantes llegaron a una conclusión en la que salían poco perjudicados.

Finalmente, Nacho y Alexis "El Conejo" terminaron anunciándole su decisión a Santiago del Moro: los líderes de la semana salvaron a María Laura de la placa. En este marco, los candidatos a irse el domingo son Lucila "La Tora", Walter “Alfa” y Juliana.

Mientras tanto, en las redes sociales ya empezaron a perfilarse los votos para el próximo domingo. Según estiman los internautas, quien menos votos recibirá es Walter mientras que la definición final se dará entre las dos nuevas integrantes de “Los Monitos”.

Gran Hermano: el asco de Daniela y Julieta por la suciedad de los varones

Las peleas en Gran Hermano no dejan de surgir: la nueva disputa tuvo como protagonistas a Julieta y Daniela, quienes denunciaron a los varones por la falta de limpieza en su dormitorio. La fulminante declaración de las participantes sobre los olores que generan malestar en la casa.

En un recorte viralizado en Tik Tok puede verse como Daniela y Julieta estaban enojadísimas por la suciedad de las bachas de los baños de la casa de Gran Hermano, llenas de pelos. Juntas, encararon hacia el dormitorio de los varones para increparlos por la falta de sanitización de los lugares comunes y se encontraron una desagradable sorpresa: el olor del cuarto.

Fue Julieta quien marcó el "olor a baño" del cuarto de hombres, y con su compañera procedieron a rociar el lugar con perfume ambiental. El recorte no pasó desapercibido y tuvo una decena de comentarios de usuarios que se pusieron del lado de las chicas: "como no va a haber olor en los dormitorios si no tienen una sola ventilación", "es olor a baño literal " JAJAJAJJAJAJ la amo" y "uh la entiendo, una bronca cuando dejan todos los pelos" fueron algunas de las reacciones de quienes empatizaron con Daniela y Julieta.