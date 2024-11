Furor por las frases del Pollo Vignolo en X.

Sebastián "Pollo" Vignolo volvió a ser noticia en las redes sociales, aunque en esta oportunidad no por la conducción de ESPN F90. El periodista deportivo de 49 años es una de las estrellas de la televisión argentina, por lo que sus relatos de los partidos del fútbol argentino en ESPN Premium suelen ser furor entre los hinchas de cada equipo.

En este caso, los futboleros hicieron tendencia al cordobés durante el segundo fin de semana se noviembre del 2024 por las frases que utiliza mientras relata, que las repite constantemente en vivo. Incluso, la mayoría de los simpatizantes rescató a cinco de los latiguillos de "Seba" y lo cargaron por reiterarlos tantas veces a lo largo de los encuentros, en una de las dos señales pertenecientes al Pack Fútbol.

Las 5 frases del Pollo Vignolo en los relatos en ESPN que son furor en las redes sociales

"Le dijo algo a la pasada"

Cuando un jugador "se picantea" con otro y hay un cruce fuerte de palabras entre dos rivales en pleno partido, el presentador mira el monitor que tiene más cerca y pronuncia uno de los latiguillos emblemáticos a esta altura de su carrera.

"Hizo una de futsal"

El relator suele utilizarla cuando un futbolista pisa el balón y sale con un toque corto para el otro lado, por lo cual el adversario queda desairado. Exjugador de esta disciplina, el "Pollo" Vignolo conoce del tema y quiere demostrarlo en ciertas transmisiones.

"Si la hace bien, está el gol"

Generalmente, "Seba" la tira al aire cuando un equipo comienza un contraataque y el rival queda mal parado. La superioridad numérica del conjunto que contragolpea lleva a que el líder de ESPN elabore esta frase.

"¡Tiene ganas de pegarle!"

Es el típico latiguillo que se utiliza cuando un futbolista amaga a rematar al arco y no se decide a disparar. En la mayoría de los casos, el "Chicken" tiene razón y el protagonista dentro de la cancha termina probando con el tiro de media o larga distancia.

"De manos va a reponer..."

Más allá de que es obvio que un lateral de hace con las manos, igualmente Vignolo decide apostar a este recurso para describirlo claramente para los televidentes.

La ira del Pollo Vignolo con APTRA porque su programa de El Trece no estuvo nominado al Martín Fierro 2024: "No le interesa"

Luego de las felicitaciones a Horacio Pagani por haber ganado el premio con Bendita, el relator disparó en Pasión por el Fútbol que "se ve que mucho este programa a APTRA no le interesa, pero bueno...". Con la mira puesta en Horacio, enfatizó: "Quiero felicitarlo por el Martín Fierro que ganó en la otra emisora (El Nueve)". Con mucha bronca, el "Pollo" disparó munición gruesa: "Hace todo lo posible APTRA por no tenernos en cuenta, pero no importa". E insistió, a pura ironía: "¡Ganó Domínguez un Martín Fierro! ¿No? ¡Yo supongo que Mirtha Legrand ganará la Libertadores entonces! ¿No? ¡Si Domínguez ganó un Martín Fierro, Mirtha gana la Copa!".

"¿Qué programa tiene Domínguez, me puede desasnar Horacio?", acotó con sarcasmo el panelista y exfutbolista Carlos "Mono" Navarro Montoya. Allí intervino Pagani y le aclaró que "se lo dieron por el rating del partido de Boca vs. Fluminense (la final de la Libertadores en noviembre del 2023)". Entonces, Vignolo se resignó: "Bueno, ya está, dejémosla ahí, tampoco tiene mucho sentido discutir sobre esto...". "Quizá hubo algún auspicio, qué se yo. Un chorro, un chorro...", culminó Horacio acerca del dirigente paraguayo que es el titular de la Confederación Sudamericana de Fútbol.