Gran Hermano: Maxi le soltó la mano a Juliana en el peor momento

Maxi terminó su relación con Juliana, luego de que la joven haya sido nominada nuevamente.

Juliana, participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), está pasando por su peor momento desde que entró a la casa: la nominaron, los usuarios de las redes sociales la detestan y Maxi, su pareja dentro del reality, le planteó separarse justo después de ver que la habían nominado.

Si bien nunca habían acordado estar en una relación seria, dentro de la casa fueron inseparables y Juliana quería formalizar su relación. Sin embargo, el cordobés le dejó en claro que solo quería disfrutar y vivir el momento, y días atrás, les había dicho a sus amigos que Juliana era "tóxica" y que no quería volver a pasar por eso, en referencia a su última relación. Una vez más, se sentaron a tener una conversación seria sobre su vínculo.

Según las palabras de Maxi, está cansado de estar preocupado todo el tiempo, especialmente cada vez que se pelean. "Me da por los huevos, quiero estar tranquilo, en paz conmigo", le explicó Maxi. "Quizás no estás preparado para estar en pareja", le dijo Juliana. "Eso es lo que te estoy diciendo, es lo que me está pasando. No es nada en contra tuyo", le contestó el cordobés.

"¿No estás feliz de haberme conocido?", le preguntó la joven, a lo que Maxi le contestó que sí. "¿No creés que puedo ser el amor de tu vida?", insistió Juliana. "Capaz que sí...", respondió él, muy poco convencido. "Esperaba que me digas que sí. Me decías te amo", le reclamó Juliana, decepcionada, a lo que el participante le contestó: "Bueno, pero estoy enojado por otra cosa... Es que cuando estamos bien, es lo que siento".

En las redes sociales, miles de televidentes coincidieron en que Maxi no solo había tomado esa decisión por las actitudes de Juliana, sino también porque se dio cuenta de que dentro de la casa no tiene apoyo y no quiere verse perjudicado.

Días atrás, el cordobés le había confesado a uno de sus compañeros que no quería estar más con Juliana. “Tiene cosas que ya las he vivido y no tengo ganas de repetirlas. Parece que estoy viviendo el inicio de mis relaciones más tóxicas. Y digo: ‘No, este es el momento de frenar’. Por ella sobre todo, porque es muy sensible, y después me voy a sentir mal si la pasa mal", reflexionó.

Las reacciones en las redes por el planteo de Maxi a Juliana en Gran Hermano