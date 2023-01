Gran Hermano: Laura Ubfal le hizo una pregunta incómoda a Coti y Twitter le saltó a la yugular

Los usuarios de Twitter que ven Gran Hermano se pusieron del lado de Coti, la última eliminada de Gran Hermano, y escribieron fulminante tuits contra la periodista Laura Ubfal.

Gran Hermano (Telefe) tuvo un álgido momento luego del atronador cruce que tuvieron la periodista Laura Ubfal y Coti Romero, la última participante eliminada de la casa, en El Debate. La periodista no mostró piedad con la correntina y en Twitter le saltaron a la yugular.

Todo comenzó cuando la panelista acusó a Coti de haber representado "lo peor de las mujeres" debido a sus actitudes, a sus celos y a las traiciones que les hizo a sus compañeras. "¿Sabés qué pasa, Coti? Tenés 20 años y no tenés una formación que te haga entender ciertas situaciones, sos chiquita. Para mí, en la casa, y espero que cambies porque sos muy chica, representaste a lo peor de las mujeres. Cuando yo dije 'celosa, envidiosa, falsa', representaste todo eso feo de las mujeres", le señaló.

"A ver, hay que estar ahí, eh. Hay que estar adentro de la casa. No podés decir una cosa de repente cuando vos no estuviste, primero eso. No me di cuenta y pido disculpas si es que se vio de esta manera, pero yo siento que lo que vine a hacer a esta casa fue a jugar. Yo jugué", se justificó Coti.

"No, pero los caprichos...", la interrumpió Ubfal. "Yo te dejé hablar a vos, así que dejame hablar a mí. No, no son caprichos", le remarcó la exparticipante. Con un visible malhumor, la periodista de espectáculos hizo silencio y le cedió la palabra a Coti antes de que el resto de los panelistas alzaran la voz y el estudio de Telefe se desmadrara al punto que Santiago del Moro debió intervenir para poner paños fríos.

Fulminante respuesta de Coti a Laura Ubfal

"Yo viví menos que 'Alfa', en algunas cosas quizás él tenga más experiencia pero yo teniendo 20 años sabía separar las cosas entre jugador y persona. Y la persona que era dentro de la casa no es quién soy afuera", concluyó Coti, ganándose el apoyo de los usuarios de Twitter. En otro momento del ida y vuelta la periodista le preguntó si cree que Dios la ha perdonado por las "maldades" que hizo en la casa y señaló: “Ella tiene puesto un rosario y cada vez que hacía una jugada lo besaba”.

Fulminante, la correntina le respondió: “Vos tenés el color verde y me atacás como si no fuera una mujer”. “Me lo decís pensando que estoy hablando de aborto y yo no estoy hablando de eso. Sé lo que dijo y es provida y la respeto”, prosiguió Ubfal, con insistencia. “Le pedí a Dios entrar a Gran Hermano si iba a entrar a ser mala persona no me iba a dejar entrar”, cerró Coti, zanjando el asunto.