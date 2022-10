Gran Hermano: la mamá de Holder contó un secreto a voces sobre su hijo

La carta que rompió las reglas, el video hot y las nominaciones de sus compañeros hicieron de Tomás Holder un participante explosivo en la casa de Gran Hermano. Gisela, su mamá, rompió el silencio y contó la verdad sobre su hijo.

Tomás Holder es uno de los participantes que más polémica genera en Gran Hermano (Telefe): sus juegos de estrategia y sus actitudes -que muchos calificaron como prepotentes- le valieron un lugar entre los nominados a dejar la casa, además de la polémica que se generó la carta indebida que ingresó al certamen y el video hot que se filtró en las redes. En este turbulento lío mediático se metió Gisela, su mamá, y rompió el silencio para contar la verdad sobre su hijo.

Mediante unas stories de Instagram, Gisela Gordillo intentó calmar las aguar en defensa de su hijo influencer: “Decidí hacer este video porque se armó mucha polémica por la carta que le puse en el bolsillo. Escuché a mucha gente hablar, que no son familiares”.

"Quiero aclarar que la única que sabe lo que dice la carta soy yo y que jamás perjudicaría a mi hijo”, agregó la mujer en referencia al misterioso contenido que no debía ingresar la casa de Gran Hermano. Este descargo se dio luego de que Ángel de Brito se decidiese a mostrar un fragmento del video hot de Holder y anunciase: "En ese mismo baño se empieza a sacar la ropita y empieza a realizar una acción contra la mesada del baño".

Quién es Tomás Holder, el fisicoculturista influencer que hace de "tincho homofóbico" en las redes

En su presentación en el certamen, Tomás contó que es influencer y prensa de boliches, y se considera una persona muy avasallante. En sus redes sociales, donde ha llegado a alcanzar más de 500k de seguidores en TikTok y 200k en Instagram, se caracteriza por tener un personaje que -según el- "divierte a la gente". Se trata de un tincho homofóbico, protagonista de su serie de videos humorísticos.

En una entrevista con Medios y enteros, Holder habló sobre su personaje y reconoció: "Obviamente tiene cosas mías. Soy, desde chico, un pibe un poco soberbio, jodón; pero obviamente es un personaje. No pienso todo lo que digo ahí (en las redes). No me gusta pelear, no soy totalmente clasista. Sí hago esos chistes pero hasta ahí. Se puede decir que es un 50/50".