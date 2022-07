Gran Hermano: la arriesgada decisión que podría marcar el éxito o fracaso del reality

La nueva edición de Gran Hermano tomará algunos riesgos en su afán por renovar el formato y ser más inclusivo.

Cada vez falta menos para la vuelta de Gran Hermano a Telefe, con una edición del reality que promete no dejar indiferente a los televidentes. Para ello. la producción estaría preparando un arriesgado cambio en el formato que podría marcar el éxito o fracaso del show.

Según información de Laura Ubfal la casa contará con "hermanitos de distintas edades", un rotundo cambio con respecto a todos los Gran Hermano anteriores. De esta forma, la casa apostaría a la diversidad de edades y a la fricción en las relaciones que eso podría traer. Por otro lado, la panelista de Intrusos (América TV) anunció en su portal que la casa tendrá una pileta y un campo de juegos para todos los competidores.

Esta edición de Gran Hermano (cuyo estreno está previsto para el último trimestre del año) estará en la televisión los 7 días de la semana, con diferentes contenidos, y Santiago del Moro conducirá el debate. Una de las particularidades de esta temporada es que podrá verse durante las 24 horas del día y en forma exclusiva a través de Pluto TV, el servicio gratuito líder de televisión por streaming de Paramount.

El exitoso formato Big Brother, creado por John de Mol y emitido originalmente en Países Bajos por primera vez en 1999, consta de un grupo de personas que no se conocen entre sí y que deben convivir en una casa durante varios meses, totalmente aislados y siendo grabados por cámaras durante las 24 horas del día.

Gran Hermano: engañó a Silvia Suller, es adicto y busca la fama en la televisión

"Gran Hermano va a volver a la pantalla y Telefe transmitirá este reality y algo importante hay que contar, te voy a decir el nombre del famoso que se escribió, es una persona que quiere llegar a lo más alto de la farándula. Se muere de ganas de entrar a la casa, es un hombre, lo vas a escuchar de su boca, lo que siente con esta inscripción que ha hecho, ya ha enviado su video a la producción de GH, esta persona fue vinculada amorosamente a diferentes mediáticas de la Argentina", anunció Juan Etchegoyen en el programa Mitre Live.

Acto seguido, anunció de quién se trataba y se puso en conexión con el protagonista de la noticia: "Él me dijo que está dispuesto a todo, él vive en Uruguay, estoy hablando de Martín Lema, el hombre que conquistó a Silvia Süller y a Alejandra Pradón, él tiene un problema personal económico y necesita resolverlo".

"Ayer me enteré por mi pareja que podía anotarme en GH y llegué a casa rápido para poder hacer el video y ya lo envié, tengo una enfermedad que se llama ludopatía, soy un adicto al juego y tengo que pagar muchísimas deudas, entrar a Gran Hermano me serviría por ese tema y además para cumplir mi sueño de ser famoso", contó Lema, que saltó a los medios por vincularse en relaciones amorosas con las mencionadas vedettes argentinas.