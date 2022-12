Gran Hermano: filtran imágenes íntimas de un participante por error

La producción de Gran Hermano cometió un error y filtró imágenes de un participante en su intimidad.

La producción de Gran Hermano 2022 (Telefe) cometió un insólito error que los fanáticos del reality no dejaron pasar: mostraron un clip de uno de los participantes en su intimidad.

La casa más famosa del país está repleta de cámaras, pero aunque Pluto TV transmita las 24 horas de todo lo que sucede, lo cierto es que muy rara vez enfocan a los participantes en momentos íntimos, como por ejemplo, cuando están en el baño o cuando aparecen desnudos.

Sin embargo, el canal cometió un error que dejó expuesto a uno de "los hermanitos". Resulta que el programa mostró imágenes del control de cámaras, para mostrarles a sus seguidores cómo es el detrás de escena de Gran Hermano. En una de esas pantallas, se vio algo que no se tenía que ver.

“Acá hacemos Gran Hermano 2022. El pasillo técnico abraza toda la casa. Es el perímetro de la casa donde viven los protagonista de GH”, mostraron en aquel video, publicado en TikTok. Los fans del programa notaron que, en un cuadradito de la pantalla, aparecía Maxi Giudici haciendo sus necesidades, sentado en el inodoro.

Apenas notaron esto, la imagen se viralizó en las redes sociales y generó muchas risas entre los participantes. “Al final, se lo ve a uno cagando, jaja. Creo que es Maxi”, comentó una persona. “Hice zoom y sí, era Maxi”, sumó alguien más. “¿Nadie va a hablar de Maxi cagando?", se preguntó otro internauta.

La angustia de Maxi tras la expulsión de Juliana en Gran Hermano

Juliana Díaz, la novia de Maxi, fue expulsada de Gran Hermano por haber roto la regla más importante del juego: no revelar información del exterior. La joven oriunda de Venado Tuerto fue advertida en reiteradas ocasiones, pero continuó desobedeciendo las reglas. Finalmente, Gran Hermano la expulsó, lo cual le generó mucha angustia a Maxi.

El cordobés tuvo tanta bronca con esta situación que estuvo a punto de abandonar la casa. "No me puede estar pasando esto, no pueden ser tan soretes. Yo me voy a la mierda, son unos soretes", dijo furioso. Al día siguiente, sus compañeros lo convencieron para que se quedara. “Ya tomé la decisión y ya lo hablé en el confesionario. Lo pensé bien. Hablé con mis compañeros y tomé la decisión de continuar”, anunció Maxi.