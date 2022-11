Gran Hermano: el papá de La Tora reveló lo que todos pensaban de su hija

El papá de La Tora confirmó lo que todos imaginaban. Gran Hermano está al rojo vivo y Lucila es una de las protagonistas principales del reality.

Lucila "La Tora" es una de las protagonistas más importantes de Gran Hermano. Su juego directo y punzante hizo que se gane algunos enemigos dentro de la casa, y al respecto fue su propio padre quien analizó la estrategia empleada por ella en las primeras semanas.

Para el papá de "La Tora", ella se equivocó al decir delante de todos que hubiese salvado a Mora y a Juan en la última gala de eliminación: "Quiero acotar algo a lo que dije al principio, cuando mencioné que ella se mandó la macana más grande. Ella no tiene filtro, dijo lo que muchos no se animan a decir. ¿Está mal que lo haya hecho en vivo? Está horrible, se puso el país en contra. Ella dijo lo que muchos tenían ganas de decir. No estoy de acuerdo en cómo lo hizo".

"Lo del micrófono pensé que lo hizo a propósito. Sabés que vas sin micrófono, sería insultar la inteligencia de ella. Yo pensé que se quería ir. Ahora veo que no, que la hicieron mal", reconoció el padre de "La Tora", quien al igual que el público opinó que su hija cometió algunos errores estratégicos evitables. Los mismos podrían costarle caro este jueves al conocerse su sanción.

Gran Hermano: La Tora hizo un pedido caliente y Del Moro la humilló en vivo

La Tora de Gran Hermano sorprendió a todos al hacer un pedido caliente en vivo. Lo manifestó mientras dialogaba con Santiago del Moro en la gala del martes, aduciendo ser la líder de la semana tras ser la primera en agarrar la vara que se encontraba dentro del bloque de hielo.

"Pregunta: aparte del beneficio de no quedar nominada, ¿qué beneficio tengo? Esto, pará, esto se parece más que a una varita, a otra cosa. Somos siete mujeres acá, y las pibas están pidiendo. Que alguien afuera se haga cargo", expresó La Tora, quien luego agregó: "Soy la líder, todos pidieron".

En ese momento, y luego de avisar que conseguiría leche y harina para los participantes tras la compra frustrada en el supermercado, Del Moro contestó y humilló a Lucila. "Sacamos la harina y la leche, y les mando unos juguetes. ¿Eso quieren? No lo puedo creer", remató el conductor de Gran Hermano.