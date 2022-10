Gran Hermano: cuáles son las diferencias entre la nominación espontánea y la fulminante

Se trata de herramientas fundamentales a la hora de armar una estrategia dentro de la casa.

Luego de la eliminación de Tomás Holder, comenzó a correr un fuerte rumor en la casa de Gran Hermano. Según le contó Walter "Alfa" Santiago a sus compañeros, uno de los participantes hizo uso de la nominación espontánea durante la gala de expulsión, de manera que nadie más puede utilizar este recurso esta semana. Y fuera de la casa, esta información generó confusión: ¿Cuáles son las diferencias entre la nominación espontánea y la fulminante?

A diferencia de los votos regulares que los jugadores hacen cada miércoles, en los que le dan 2 puntos uno de sus compañeros y 1 a otro, con la espontánea -que la pueden hacer el primer participante que pida su uso en el confesionario- se puede dar 3 y 2 votos, respectivamente. Y aunque no parece mucho, un solo punto puede hacer la diferencia a la hora de armar una placa de nominados.

Sin ir más lejos, uno de los casos más recordados es el de Marianela Mirra, quien cerca de la final de Gran Hermano 2007 usó este recurso contra Diego Leonardi, quien había sido su aliado y muchas veces protector dentro de la competencia. A pesar de que él no tenía sospechas de la tucumana, se enteró de su estrategia a raíz de un comentario que recibió desde el exterior de la casa. A partir de ese momento, "Male" se convirtió en una de las grandes revelaciones del juego.

En cambio, con la nominación fulminante no importa cuántos votos en total acumule la persona que la reciba, sino que irá directamente a placa. Aunque parece un arma potente dentro de la casa, en caso de que el destinatario de esta medida también reciba un buen número de votos de parte del resto de sus compañeros, no hace la diferencia. Por el contrario, queda desperdiciada la jugada.

Filtran que un participante hizo la espontánea en Gran Hermano

Todo se conoció a raíz de una reunión que mantuvieron varias de las mujeres que forman parte del reality. Entre ellas, se encontraban Mora, Julieta, Daniela, Lucila y María Laura. Una de ellas lanzó un sorpresivo comentario sobre lo que vio luego de que Holder se despidiera de sus compañeros.

"El que hizo la espontánea fue Nacho", comentó una de las chicas. "¿Quién lo vio?", preguntaron, con asombro. Y luego, María Laura confirmó: "Yo, yo lo vi. Cuando estábamos saludando a Tomás Holder, Juan se fue, Nacho lo saludó y se fue...".

Lo cierto es que la producción de Gran Hermano cortó la transmisión del programa y no dejó seguir viendo la escena en la que las participantes hablaban sobre la forma en la que Nacho ingresó al confesionario para realizar la nominación espontánea.

Coti cruzó a un participante que tocó la ropa interior de una compañera de Gran Hermano

Coti Romero se dio cuenta de que un participante estaba tocando la ropa interior de Mora y lo expuso frente al resto del grupo. El hecho tuvo lugar en el cuarto de las chicas. Mientras "Alfa" hablaba, Agustín Guardis se sentó en la cama de Mora. Creer o reventar, una de las cámaras captó el momento justo en el que el hombre agarró la ropa interior de su compañera, por lo que Coti reaccionó rápidamente y lo cruzó en vivo.

La joven oriunda de la provincia de Corrientes disparó: "¿Qué hacés tocando la ropa interior de la pobre compañera?". "¿Eh?", le preguntó Agustín, quien se mostró sumamente incómodo frente al comentario de su compañera. Y una vez más, Coti Romero le consultó de manera tajante: "¿Qué hacés tocando la ropa interior?".

"Hice así...", se defendió el hombre que entró al programa indicando que es "anarquista" y un gran "estratega" en Gran Hermano. Inmediatamente después, "Alfa" intervino y trató de salvar a Agustín, que quedó sin palabras: "Y bueno..., se está haciendo 'la cucusa' (NdeR: la cabeza). Dejalo...".