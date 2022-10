Gran Hermano: Conejo quiso hacer un comentario antisemita y Alfa lo frenó en seco

El joven estuvo a punto de decir un chiste antisemita y Alfa lo paró. La producción de Gran Hermano mandó al corte después de ese incómodo momento.

Alexis "El Conejo" Quiroga de Gran Hermano protagonizó un incómodo momento cuando intentó lanzar un chiste antisemita y fue cuestionado por Walter "Alfa" Santiago. La producción del reality de Telefe decidió cortar la transmisión ene se momento y fue a un corte publicitario.

"¿Qué tienen en común la pizza y los judíos?", comenzó a enunciar el participante del reality show, cuando fue interrumpido de manera abrupta por "Alfa". "No, no, no. Ni lo digas, callate", soltó el concursante más longevo de toda la casa con 60 años de edad.

El periodista Ángel de Brito alertó a sus seguidores desde su cuenta de Twitter sobre lo sucedido y la red social estalló. Muchos usuarios lapidaron a "El Conejo" por sus declaraciones discriminatorias hacia los judíos e incluso algunos pidieron expulsión y una denuncia al INADI, según informó Exitoína.

La reacción de Twitter ante el comentario de "El Conejo"

El duro descargo de Juliana sobre la muerte de su hermano

La participante de Gran Hermano se sinceró en una charla con sus compañeras sobre los pensamiento negativos que tuvo después de la muerte de su hermano y contó cómo lo superó. "La psicóloga me dijo que era re lógico que me pasara eso. Ahí empecé a bajar un cambio porque dije '¿cómo voy a estar todo el tiempo pensando que me quiero morir?' No es normal pensar esto, si mi vieja está haciendo todo para estar bien", dijo entre lágrimas la joven. Y agregó: "Yo tengo a mis amigos de toda la vida que me bancan en todas. Ellos me levantaron. En un momento me di cuenta de que cada vez que nos juntábamos yo terminaba hablando de lo mismo, de todo lo que me había pasado, hasta que en un momento dije basta".