Gran Hermano: Ariel "le tiró onda" a otro hombre de la casa

La situación sucedió en la casa entre varias especulaciones que incomodaron a los demás participantes.

Las consecuencias de la convivencia empezaron a salir a la luz en Gran Hermano. Tanto las peleas como las ganas de acercarse a otro compañero con intenciones amorosas fueron dos de las situaciones más vistas dentro de la casa. Sin embargo, parece que ahora un participante decidió "tirarle onda" a otro de forma impensada.

Según comentó Walter "Alfa" en un video que se volvió viral en Twitter, Ariel, el nuevo participante del reality, "le tiró onda" a Marcos. El concursante de 60 años comentó esta situación en un diálogo que mantuvo en la cocina junto a Lucila "La Tora y Nacho, sin ninguno de los dos protagonistas de la historia presentes.

"Ayer (Ariel) le tiraba onda a Marcos, eh", dijo "Alfa" mientras sus compañeros trataban de no darle importancia a la situación. Sin embargo, Walter añadió: "Decía 'cuando se estira, cuando se viste, le queda todo lindo. Es tan lindo'". Pero a pesar de estas declaraciones, nadie le dio importancia al tema ni tampoco lo comentaron entre otros participantes.

Violencia y agresiones entre Alfa y Ariel, de Gran Hermano: "Me lo diste"

La reciente incorporación de Ariel Ansaldo a la casa de Gran Hermano (Telefe) generó disgusto en Alfa, el participante más veterano del juego, quien se sintió amenazado por tener una competencia etaria directa. Los continuos choques entre los dos varones alcanzaron un punto de quiebre luego de una dura infracción de Alfa contra Ariel, que desató un escrache y reproche a la vista de todos.

El motivo de los disgustos que provoca Ariel en Alfa se debe a sus ronquidos, que no dejan dormir al jugador de 60 años. Por dicho problema de respiración, Alfa procedió a golpear a su compañero -en reiteradas ocasiones- con "almohadonazos" mientras este dormía. Y en el último ataque de almohadones, Ariel terminó lastimado y con acusaciones y advertencias para su atacante.

"Alfa me tiró un par de almohadones fuerte, mucho esfuerzo me costó venir por acá. En cualquier momento lo llevo conmigo", indicó Ariel a las cámaras de la casa, disgustado, antes de ir en busca de Alfa para encararlo por sus actos. "No te voy a mentir, me desperté medio caliente. Alfa, ¿fuiste vos hoy el de los almohadonazos?", cuestionó el parrillero al encontrarse con Walter "Alfa" Santiago.

Sin darle tiempo a que responda, Ariel arremetió: "Me lo diste con todo, la próxima más light. En serio te digo, me lo diste con todo. La agresión física no va". Sin entrar en discusiones pero visiblemente enojado, Alfa le hizo una picante recomendación a Ansaldo: "Hace nueve días que no duermo, fíjate de pedir algo para la nariz, algún remedio, no es sano".