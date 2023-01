Gran Hermano: apuñalaron a la hermana de Thiago durante una pelea

El periodista Mauro Szeta aportó detalles sobre el sangriento episodio que involucró a Camila, la hermana menor de Thiago Medina.

Una vez más, noticias trágicas rondan sobre la familia de Thiago Medina, uno de los participantes de la nueva temporada de Gran Hermano (Telefe): Camila, su hermana menor, fue apuñalada durante una pelea con vecinos. Los detalles del sangriento episodio.

Camila se vio envuelta en una pelea con vecinos del barrio González Catán, partido de La Matanza, y terminó con una herida sangrante. Fue el periodista de Policiales Mauro Szeta quien aportó más detalles sobre el enfrentamiento: "Apuñalaron a la hermanastra de Thiago de Gran Hermano. Fue durante una pelea con vecinos en su casa".

"Camila quedó en el medio de una disputa por la casa, con vecinos denunciados por usurpación. Está fuera de peligro", cerró Szeta, llevando tranquilidad con el parte médico de la mujer. Meses atrás, el padre de Thiago Medina fue detenido por lesiones a Camila. "Medina habría aparecido en el domicilio en estado de ebriedad y habría lastimado y amenazado a la hermanastra de Thiago. En este momento, Medina se encuentra totalmente sedado, hospitalizado y esperando a ser trasladado a una dependencia policial", informó el periodista Gustavo Méndez en ese momento. Al poco tiempo, en la casa de Gran Hermano se decidió contarle a Thiago lo sucedido.

Julieta desenmascaró a Thiago en Gran Hermano: "Te comiste mi chori"

Las internas entre participantes de Gran Hermano (Telefe) siguen creciendo tras la eliminación de Coti, una de las "villanas" del juego, y ahora los focos se pusieron en Thiago y una fuerte reprimenda que le dio Julieta, quien hizo una fulminante denuncia de su egoísmo frente sus compañeros. "Esto no me lo voy a olvidar", sentenció "Disney", tal como la llaman los demás, apuntando con severidad al joven oriundo de La Matanza.

Minutos después de que Coti dejara la casa, Romina hizo la cena para sus compañeros y llegado el momento del postre Julieta decidió guardarse un brownie en la heladera. Cuando abrió el tupper y lo encontró vacío no ocultó su disgusto, al tiempo que increpó al resto de los participantes con una fuerte acusación: "¿Qué les pasa? ¿Quién se comió mi brownie? ¡Que ratas!".

No pasó mucho tiempo hasta que Thiago asumió su culpabilidad, lo que hizo que hizo estallar la ira de Julieta. "Esto no me lo voy a olvidar. El otro día te comiste mi chori y ahora el brownie", arremetió, apuntando a uno de los jugadores menos nominados de la temporada hasta el momento. La suerte de Thiago podría torcerse con el regreso de Daniela y la pelea con Julieta, quien no dudó en manifestar su enojo.