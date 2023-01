Gran Hermano: Alfa hizo "el juego del cuchillo" y terminó todo de la peor manera

El jugador veterano hizo una peligrosa jugada en Gran Hermano (Telefe) y terminó asustando a sus compañeros.

Gran Hermano (Telefe) entró en instancias definitivas y cada estrategia puede marcar el éxito o el fracaso de los participantes dentro del juego. En esta instancia, "Alfa" quiso sorprender a sus compañeros con "el juego del cuchillo" y terminó asustando a todos.

En una clara jugada para congraciarse con el resto de los jugadores, "Alfa" se animó a hacer el peligroso "juego del cuchillo" a la vista de todos. Las cámaras capturaron el momento justo en el cual el polémico veterano empezó a manipular un objeto punzante de forma veloz, conforme pide el desafío.

Pero lo que Walter "Alfa" Santiago planeó como una hazaña terminó de la peor forma ya que Nacho advirtió una herida en su mano. "Ahí pinchó", exclamó el joven, arruinando el momento de "Alfa". Por su parte, este no pudo evitar agarrarse la mano con dolor y atender el dedo lastimado.

La dura advertencia de El Mago sin Dientes a Alfa de Gran Hermano: "Está mal"

Cada vez quedan menos participantes en la casa de Gran Hermano (Telefe) y el juego se hace más difícil, las alianzas pesan y un paso en falso puede significar la salida de la competencia. En este marco de máxima cautela, "Alfa" tejió un polémico vínculo con Camila, una de las jugadoras más nuevas en sumarse al reality, que tiene preocupado a El Mago sin Dientes, quien lanzó una dura advertencia para su amigo desde el afuera.

En un móvil con LAM (América TV), el mediático charló con Nazarena Vélez y las angelitas sobre las conductas inapropiadas de Walter "Alfa" Santiago con Camila Lattanzio, y mostrándose cauteloso advirtió: "Yo veo que Camila le está haciendo un juego a 'Alfa'. Lo que no sé todavía es si habrá existido, hasta ahora, el consentimiento de ambas partes, por lo que se está viendo de afuera. Tal vez la producción todavía no lo mostró y no haya salido al aire, eso no lo sabemos como televidentes".

"Si entre ellos dos se llevan bien y se aceptan mutuamente los juegos que se hacen, no lo veo mal", sumó Pablo Cabaleiro, alias El Mago sin Dientes, antes de ser frenado en seco por Vélez. "Tu amigo se zarpa un poco", arremetió la panelista y recordó los episodios de acoso que preocuparon a los televidentes de Gran Hermano y pusieron en jaque a "Alfa". En ese momento, El Mago reconoció: "Está mal que abra la puerta del baño si hay alguien adentro, pero yo no sé hasta que punto existe o no existe una confianza entre ellos dos".

Tratando de escarbar en los pensamientos del amigo del veterano, Nazarena lanzó una filosa pregunta: "¿Sentís que Camila lo está usando?". El interrogante no tardó en ser respondido con una dura advertencia para "Alfa": "Sí. Ella sabe, porque ha estado afuera de la casa, que jugador tiene más y menos aceptación".